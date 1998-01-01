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Красная площадь закрывается для туристов на пять дней/ Минздрав не будет эвакуировать из Бангкока пострадавших от турбулентности туристов/ Турецкая Onur Air начала летать из Антальи в Калининград

Красная площадь закрывается для туристов на пять дней

В связи с подготовкой парада Победы, который состоится 9 мая в Москве, доступ на Красную площадь будет закрыт с 4 по 8 мая. 9 мая будет закрыт для посещения и Московский Кремль. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Представители туристических компаний, обслуживающих иностранных туристов, отмечают, что закрытие главного символа страны на несколько дней разочарует гостей столицы. По мнению экспертов въездного туризма, «Красную площадь закрывают слишком часто».

Также закрыт для посещения до 15 мая Мавзолей Ленина.

Минздрав не будет эвакуировать из Бангкока пострадавших от турбулентности туристов

Вопрос об эвакуации из Таиланда туристов, пострадавших от турбулентности при перелете в Бангкок, не стоит, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Вопрос так не стоит. Их состояние расценивается как состояние средней тяжести. Если пойдет речь о возвращении на родину, это будет обычный самолет", — заявила Вероника Скворцова журналистам сегодня.

Напомним что в понедельник, 1 мая, самолет "Аэрофлота" Boeing 777-300ER, выполнявший рейс SU270 Москва — Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Самолет подбросило на 100-200 м вверх, из-за чего не пристегнутые пассажиры, находившиеся в хвостовой части салона, были выброшены из кресел в проходы.

На борту лайнера находилось 313 пассажиров, 25 из них были направлены в больницы Бангкока. Некоторым из пострадавших потребовались операции. Все расходы на лечение взял на себя "Аэрофлот".

Турецкая Onur Air начала летать из Антальи в Калининград

Турецкая авиакомпания Onur Air начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Анталья - Калининград, сообщила пресс-служба АО "Аэропорт Храброво» (Калининград). Первый полет по данному маршруту был выполнен 30 апреля. Полетная программа запланирована на период до 8 октября 2017 года. Регулярность рейсов составит до 3 раз в неделю. На маршруте работают A321 в компоновке 219 пассажирских кресел.



Onur Air создана в 1992 году, базируется в стамбульском аэропорту им. Ататюрка. Парк авиакомпании состоит из 24 воздушных судов, включая семь A321.

Калининградский аэропорт был образован в 1945 году, с 1989 года является международным. В конце 2009 года образовано ЗАО "Аэропорт Храброво". В настоящее время владельцами АО являются компания "Новапорт" — 60% и холдинг "Синдика" — 40%. В 2016 году аэропорт Храброво обслужил 1 млн 571 тыс. человек.

/TOURBUS.RU



