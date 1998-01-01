Новости Стоимость бронирования российских отелей на Booking.com может вырасти Наши эксперты обсуждают, скажется ли на стоимости онлайн-бронирования отелей введение в нашей стране так называемого «налога на Google»

Цены на российские отели при бронировании через Booking.com могут вырасти, так как объекты, сдающие номера через этот сервис, теперь обязаны самостоятельно уплачивать НДС, сообщает газета «Известия». Популярный сервис Booking.com в феврале зарегистрировался в ФНС как плательщик налога на добавленную стоимость. По данным издания, Минфин РФ в официальном письме сообщил, что в таких случаях российские компании и индивидуальные предприниматели должны уплачивать НДС за зарубежного партнера в соответствии с налоговым кодексом. Поправки в налоговый кодекс – так называемый «налог на Google» – вступили в силу с начала 2017 года. Теперь иностранные сервисы, предоставляющие электронные услуги в России, должны регистрироваться как налоговые резиденты и перечислять в российский бюджет НДС в размере 15,25%. В кодексе сказано, что иностранный сервис оплачивает налог только за пользователей-физлиц, а организации и индивидуальные предприниматели делают это сами, являясь налоговыми агентами. По мнению директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, чьи слова приводит "Интерфакс", необходимость уплачивать НДС для российских отелей скажется на пользователях, цены будут повышаться. «Схема явно неудобная, создающая дополнительные проблемы предпринимателям, зато она позволит налоговой собрать больше средств. Ярким примером может быть размещение объявлений на Booking.com отечественными гостиницами. Теперь россиянам нужно платить НДС с комиссии, которая предназначается этой компании. Для мини-гостиниц, которые не держат полноценную бухгалтерию, такое нововведение будет очень неудобным», — пояснил эксперт. Г-н Исаев отметил, что Booking обеспечивает более 50% всех бронирований отелей в России и берет комиссию от 18 до 25%. Цены на проживание, по его подсчетам, вырастут минимум на 4%. PR-директор сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Aviasales Янис Дзенис подтвердил, что альтернативы Booking в России нет, и владельцы отелей, и туристы продолжат использовать этот сервис, даже когда цены повысятся. «Booking занимает около 70% рынка поиска номеров в отелях в России. У маленьких отелей около 50% клиентов приходит с этого сервиса, у крупных, конечно, поменьше», - отметил г-н Дзенис. «Цены, полагаю, могут вырасти, ведь кто-то должен уплачивать эти налоги. С другой стороны – кроме Booking.com на рынок успешно выходят и другие подобные сервисы, конкуренция усиливается. Поэтому как бы то ни было, доля продаж «Букинга» будет снижаться. Как и в любом высококонкурентном бизнесе. «Букинг» уже «сливки» снял», - заявил нам Илья Отькало, генеральный директор Tourex.me. «Отели теперь будут получать счета от booking с НДС, который должны будут оплатить. Фактически канал продажи через booking подорожает примерно на 3%. Поднимут ли отели цены? Думаю нет, они просто будут стараться минимизировать продажи через этот канал, перераспределяя продажи в другие онлайн агентства и развивая прямую дистрибуцию», - заключил Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-трэвел TRAVELHUBR. /TOURBUS.RU

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