РСТ: Крым не досчитается примерно миллиона туристов

Предстоящим летом Крым не досчитается примерно миллиона туристов, полагают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Значительное падение турпотока связано с открытием для россиян Турции и укреплением рубля, которое позволяет нашим туристам вернуться на европейские курорты.

Как заявил Интерфаксу глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский, по оптимистичным прогнозам турпоток в Крым в 2017 году сократится на 20 %, по пессимистическим - полуостров потеряет до трети туристов.

Первой причиной падения спроса на отдых в Крыму, по словам г-на Зелинского, является открытие Турции. Вторая причина - соотношение рубля к евро, из‑за которого россиянам сейчас значительно дешевле ездить за границу - не только в Турцию, но и в Грецию, Болгарию, на Кипр. «В‑третьих, в Крыму ничего принципиально не изменилось: инфраструктура лучше не стала, дешевле не стало», - заявил он.

По данным регионального отделения РСТ, стоимость отдыха в гостиницах и апартаментах Крыма выросла на 5 - 15 %, хотя «качество курортной инфраструктуры и самих отелей практически не изменилось».





«При этом нужно учитывать, что рубль к евро окреп процентов на двадцать. Считайте, что даже те, кто не поднял цены, в валюте - в долларах и евро - подорожали в среднем на 18 - 20 %, а те, кто поднял цены хотя бы на 10 %, в долларах и евро подорожали на 30 - 35 %», - уточнил г-н Зелинский.

Напомним, в 2016 году на курортах Крыма отдохнули 5,6 миллиона туристов - это на 21 % больше, чем годом ранее.

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», рассказал, что «сейчас продажи Крыма идут с отставанием от показателей предыдущего года на 30%, но мы ожидаем повторного старта продаж после 15 мая, когда в средней полосе установится теплая погода и школьники пойдут на каникулы. Ведь. Как правило, плохая погода не наводит туристов на мысли об отдыхе, а апрель был очень капризным. Думаем, что основные продажи придутся на май-июнь, при этом все равно в этом году Крым не досчитается российских туристов, но проседание будет не таким серьезным, каким мы видим его сейчас. Мы придерживаемся позитивного развития событий.





Если мы говорим о спаде, то здесь основная причина в том, что в качестве базы все берут успешный 2016 год, результатов которых Крым, конечно, не повторит. Мы в качестве ориентира взяли 2015 год, результаты 2017 года будут выше, чем 2015 года, но ниже 2016 года. Все дело в том, что Крым быстро вырос за счет клиентов, которые не были лояльны, туристов, которые приезжали в Крым дабы удовлетворить свой геополитический интерес, это невозвратные туристы.

Крым сейчас видит своим основным конкурентом Турцию, а это не так. Основной конкурент полуострова – Краснодарский Край. Крым должен смотреть не на Монте Карло и Турцию, а именно на Краснодарский Край, который ориентируется на тот же сегмент туристов, что и Крым. Этим регионам нужно поменьше смотреть на Запад и постараться увидеть друг друга».

Ольга Лосева, гендиректор турфирмы «Компания ЮДО», также заявила нам, что «спрос на Крым в этом году значительно просел, в нашей компании падение составило порядка 30-35%. Туристы сейчас массово едут в Грецию и Турцию, но делают они это не потому, что им не нравится Крым, а потому что многие туристы консервативны и предпочитают отдыхать в странах, к которым привыкли. Да, миллионы туристов за последние два года посетили Крым, но мало кто из них хочет вернуться. При этом у Крыма остается свой клиент, который ориентирован на внутренний туризм».

/TOURBUS.RU