Новости Предупреждение Росавиации о возможном запрете чартеров в Турцию будет отозвано По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, в нынешней политической ситуации в таком предупреждении больше нет необходимости

Росавиация отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию, заявил вчера вечером журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. "У нас там ограничений нет — у нас предупреждение Росавиации. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения референдума, риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано ", — сказал г-н Дворкович, отметив, что решение будет принято до начала лета. Вместе с тем он добавил, что "это должно соответствовать общему тону наших с Турцией отношений. Мы должны увидеть позитив в целом во всех экономических отношениях и, конечно, чартерная тема с этим тоже связана». Напомним, что в начале апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи "со сложной внутриполитической ситуацией" в этой стране. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ, что привело к временному спаду интереса туристов к турецкому направлению. Опрошенные нами тогда эксперты крайне негативно восприняли саму возможность подобного решения. Так, Улугбек Рашидов, глава представительства TBS в Петербурге, в беседе с нами отметил, что «в настоящее время в общей структуре зарубежных продаж Турция занимает 25-30% всего объема. Основная масса туров, которые уже реализованы, приходится на лето, однако есть множество путевок, предусматривающих отдых в сентябре или октябре. То есть туры проданы с глубиной до конца сезона. Как в такой ситуации можно относиться к сообщениям о приостановке чартеров? Приветствовать это никак нельзя, поскольку, если это действительно случится, и интересам турбизнеса, и туристов в очередной раз будет нанесен колоссальный ущерб как в материальном, так и в имиджевом планах». В свою очередь, Дмитрий Мазаников, руководитель компании «РоссТур» на Северо-Западе России, отметил,что : «Турция, безусловно, является сейчас лидером продаж туров за рубеж, в рамках акций раннего бронирования реализованы тысячи путевок, и остановка полетов чартеров приведет к огромному ущербу. Не говоря о материальных потерях, речь идет о срыве планов на отдых для десятков тысяч людей и, без всяких сомнений, вызовет новую волну недоверия к турбизнесу в принципе. Поэтому отношение к вероятной остановке чартеров абсолютно негативное. Остается верить, что это скорее политическая игра, чем реальные намерения…» Отметим также, что по информации СМИ, вчера же президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения безопасности россиян, планирующих отдыхать на курортах Турции. «В эти майские праздники треть российских туристов, которые поехали отдыхать за границу, выбрали именно Турцию. Поэтому принципиально важно обеспечить надежную безопасность российских граждан на турецких курортах", — сказал г-н Путин на пресс-конференции по окончании переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам г-на Путина, "российские профильные ведомства готовы оказывать турецким спецслужбам всяческое содействие и помощь в этих вопросах". Президент подчеркнул также, что «период восстановления российско-турецких связей завершен». /TOURBUS.RU

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