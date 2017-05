Новости Останется ли Египет без All Inclusive? Наши эксперты комментируют призыв главы Федерации египетского туризма отказаться от распространения в местных отелях системы «все включено»

В Египте зазвучали призывы к пересмотру или отказу от популярной системы питания «все включено» в отелях. По оценке Федерации египетского туризма, она приводит к снижению качества обслуживания и тормозит развитие курортных регионов, - сообщает АТОР. Так, по мнению Карима Мохсена, главы Федерации египетского туризма (ETF), при наличии системы питания All Inclusive туристам незачем выходить за территорию отеля, что отрицательно влияет на всю туристическую инфраструктуру, снижая заработки местного бизнеса – водителей такси, владельцев кафе и ресторанов, магазинов и лавок. Как отметил в интервью египетским СМИ г-н Мохсен, система All Inclusive пришла в Египет 10 лет назад на волне распространения этого формата из Турции. Однако в Египте обслуживание туристов по системе All Inclusive все отели понимают и реализуют по-разному, и в большинстве случаев самовольное толкование сути такого сервиса отрицательно влияет на общее качество обслуживания – считает глава ETF. Другой мерой является понижение рейтинга отелей, которые предлагают пакеты «все включено». При этом в этих отелях необходимо поднять цены на проживание «Что касается качества услуг, предоставляемых в туристических объектах и гостиницах, я считаю, что правительство должно задать строгие правила в этой сфере и следить за их выполнением. Другой мерой является понижение рейтинга отелей, которые предлагают пакеты «все включено». При этом в этих отелях необходимо поднять цены на проживание. Туристы должны знать, что формат All Inclusive является основной причиной слабого развития туристических районов Египта. Эта система наносит вред национальной египетской экономике. Туризм является хозяйственной деятельностью, которая предоставляет возможности для трудоустройства и развивает местное сообщество. В Египте это не так», - считает г-н Мосхен. Комментируя нам эту новость, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон", заявил , что, по его мнению, "система " все включено" - всемирный тренд и Египет не будет выбиваться из него, ведь по большому счету только эта система жизнеспособна. Хочу напомнить, что 7 лет назад в Египте уже велись подобные разговоры, но жесткие реалия диктуют свои условия. Если Египет откажется от системы "все включено", он моментально потеряет своего туриста, который едет в Египет за бюджетным отдыхом» . Как напомнил наш эксперт, «К примеру, ОАЭ долго противились этой системе, однако итам сейчас уже около десяти работает по этой системе, а лет через 10 отелей, которые работают по системе "все включено" будет и в эмиратах подавляющее большинство. Есть хороший пример Турции, в которой лет 20 назад было около 3-5 отелей, работающих по системе "все включено", а сейчас там практически нет крупных отелей, не работающих по этой системе. Мало отелей"все включено" было и на Кипре и в Греции, а сейчас их и там очень много. Не за горами открытие отелей, которые будут работать по этой системе, и в Таиланде". Луиза Глухова, генеральный директор компании "Грейт Тур", разделяет мнение коллеги: "Египет не сможет удержать туристов, если отели перестанут работать по системе "все включено". Это является большим преимуществом направления и без него страна не досчитается не только российских туристов, но и европейских. Кстати, даже в Италии появляются отели, работающие по системе "все включено". /TOURBUS.RU

