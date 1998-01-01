Новости Горячие новости Музеи Петербурга повысили стоимость билетов на летний сезон/ В Стамбуле появится туристическая полиция на сигвеях/ На Майорке туристам запретили строить песочные замки

Музеи Петербурга повысили стоимость билетов на летний сезон Музеи Петербургастоимостьна летний сезон Крупнейшие музеи Петербурга с мая переходят на сезонные тарифы, посещение коллекций искусства и памятников архитектуры в "высокий" сезон обойдется дороже, чем обычно, - сообщает «Интерфакс». В частности, сезонный тариф введен в Государственном Эрмитаже. Как сообщается на официальном сайте музея, в период с 1 мая по 30 сентября комплексный входной билет будет стоить 700 руб. (в зимний период стоимость составляет 600 руб. ). Для граждан России и Белоруссии сохранится льгота, цена на билет в Эрмитаж составит, как и в "низкий" сезон, 400 руб. Также о сезонном изменении цен сообщил Государственный музей-заповедник "Царское Село". Со 2 мая по 20 октября вход в Екатерининский парк обойдется в 120 руб. (для граждан РФ и Белоруссии – 30 руб.), а билет в Екатерининский дворец будет стоить 1 тыс. руб. (налоговым резидентам РФ – 700 руб.). Чтобы посетить Нижний парк Государственного музея-заповедника "Петергоф", в этом сезоне придется заплатить 750 руб., сообщается на сайте ГМЗ. Музей сохраняет льготную стоимость билета для россиян и граждан Белоруссии, она составит 450 руб.

Вход в Большой Петергофский дворец будет стоить 700 руб. и 450 руб. для иностранцев и граждан России и Белоруссии соответственно. Поездка в Петергоф на "Метеоре" в этом году обойдется взрослому человеку в 1,4 тыс. в случае покупки билета в оба направления. В Стамбуле появится туристическая полиция на сигвеях Власти Стамбула приняли решение о создании в городе туристической полиции, которая будет патрулировать популярные туристические районы, а также пресекать кражи у иностранных путешественников, - сообщает АТОР. Сообщается, что отличаться от привычных полицейских новые «туристические» стражи порядка будут как внешне, так и функционально. Они будут облачены в оранжево-черные мундиры: будут пешие и моторизованные патрули, которые будут передвигаться на сигвеях. Сотрудники турполиции (а это только офицеры) будут говорить на разных языках, включая русский. Таким образом, туристические полицейские будут в состоянии помочь туристам при наличии у последних языковых проблем. Самые частые преступления против иностранцев в Стамбуле – карманные кражи, мошенничество при обмене валюты и домогательства местных торговцев. Кроме того, в рамках проекта будет открыт мультиязыковой колл-центр, запущены аккаунты в социальных сетях, куда туристы также могут обратиться со своими жалобами. Опорные пункты туристической полиции будут созданы и в международных терминалах прибытия двух стамбульских аэропортов. Как предполагается, со временем в специальном командном центре нового подразделения будут аккумулироваться сведения о передвижениях всех официально зарегистрированных туристических групп и туристических автобусов. Как пишет турецкая пресса, в перспективе туристическая полиция появится и на турецких курортах Средиземноморья. На Майорке туристам запретили строить песочные замки На курорте Магалуф на Майорке туристов, пойманных за строительством «песчаных конструкций», оштрафуют на 100 евро. Эта идея принадлежит администрации муниципалитета Кальвия, которая составила список из 109 видов нарушений в попытке навести порядок на острове Майорка. Об этом пишет портал Noticia.ru. Помимо строительства замков из песка, на курорте Магалуф также запретили срывать цветы, пить воду непосредственно из общественных фонтанчиков и выливать грязную воду под деревья. Некоторые меры действительно работают, однако многие из местных жителей считают, что власти уделяют внимание не тем проблемам, в то время как ситуация с проституцией и нападениями грабителей остается неизменной. Кампанию по улучшению имиджа курорта администрация Кальвии начала в 2014 году, пообещав, что Магалуф превратится в «зону отдыха зрелых туристов», где не будет «общественных беспорядков». /TOURBUS.RU

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