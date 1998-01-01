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03 мая
Сенатор предлагает запретить выезд за рубеж россиянам, «работающим неофициально»
Наши эксперты критически отнеслись к идее главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского ограничить выезд из страны
Трудоспособным гражданам, которые официально нигде не работают, но получают доходы и не платят налоги, можно запретить выезд за рубеж, чтобы "напомнить об их социальных обязательствах", заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, - сообщает «Интерфакс».
"Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут.
Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства", — сказал г-н Рязанский в интервью "Российской газете".
В Совете Федерации работают над вопросом правового решения о взаимоотношениях государства с гражданами, работающими на себя и не платящими налоги, пишет издание. Минтруд насчитывает в России таких "самозанятых" примерно 12 млн человек, а Росстат считает, что их число достигает 25 млн.
По словам Валерия Рязанского, на данный момент законы предписывают, что за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров деньги в Фонд ОМС перечисляют региональные бюджеты. Но помимо них в законодательстве написано "и иные категории граждан", под это определение подходят трудоспособные люди, которые официально нигде не работают, а платить за них надо. По мнению сенатора, соответствующие условия необходимо создавать, чтобы эта категория граждан "вышла из тени".
Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон", в беседе с нашим порталом выразил уверенность в том, что "дальше «устного вброса информации» дело не сдвинется, ведь подобные инициативы противоречат Конституции России, поскольку ограничивают право человека на свободное передвижение. Одно дело, когда человек предупрежден, а другое, когда ему запрещают выезд по надуманным причинам".
Софья Рисова, генеральный директор компании "Флейм Тревел", соглашается с мнением коллеги. Эксперт заявила, что "данная инициатива никогда не дойдет до стадии законопроекта. Это очередное заявление человека, который мало что понимает в туризме".
"Это не просто необдуманная идея, но и совершенно нежизнеспособная. Какую цель преследует г-н Рязанский? Кроме как продвижение собственного имени, ничего на ум не приходит.
Никто не в праве запретить человеку ездить за границу. Отказать в выезде, конечно, могут по определенным причинам, но никак не потому, что человек устроен неофициально», - заключил Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа".
/TOURBUS.RU
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