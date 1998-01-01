Новости Есть ли будущее у Alitalia? Эксперты обсуждают последствия возможного банкротства ведущего итальянского авиаперевозчика

Итальянские деловые СМИ пишут о возможном банкротстве авиакомпании Alitalia, - сообщает АТОР. Ранее компания Alitalia провела голосование среди своих сотрудников по утверждению плана вывода перевозчика из кризиса. В руководстве компании сообщили работникам, что альтернативного варианта действий не предусмотрено, но более 50% проголосовавших все же отвергли предложенный проект – а он предполагал сокращение около 1,7 тысячи сотрудников (из ныне работающих 12,5 тысяч) и снижение заработной платы на 8%. Авиакомпания Etihad Airways, которой принадлежит 49% Alitalia, заявила, что отказ работников означает, что «все партии проиграли». «Достигнутое с профсоюзами соглашение стало результатом работы их лидеров, менеджмента компании, а также итальянского правительства и было призвано обеспечить будущее Alitalia. Отказ от него на голосовании очень разочаровывает, и мы вынуждены… начать подготовку к процедурам, предусмотренным законодательством», — приводят СМИ слова президента Etihad Airways Джеймса Хогана в интервью агентству Bloomberg. Правительство Италии между тем не планирует оказывать авиакомпании финансовую поддержку, сообщают СМИ. «Скорее всего, процедура администрирования займет шесть месяцев, в результате чего будет принято решение о частичной или полной продаже активов Alitalia или о ее ликвидации», — заявил в интервью итальянскому телеканалу TG3 министр экономического развития Карло Календа. Эксперты отмечают, что проблемы у Alitalia существуют вот уже почти 10 лет. В 2008 году авиакомпания впервые объявила о банкротстве. Итальянские власти планировали продать Alitalia французской компании Air France, но сделка не состоялась. Перевозчик получил заем в размере 300 млн евро, а его активы были объединены с другой авиакомпанией – Air One. Правда, и этот шаг не улучшил финансовое благосостояния перевозчика – в 2014 году эмиратская авиакомпания Etihad Airways купила 49% Alitalia и объявила о планах провести рекапитализацию итальянского перевозчика на общую сумму 1,158 млрд евро. Тем не менее, и это не решило всех проблем итальянской авиакомпании. Etihad вложил в нее 200 млн евро и, похоже, не намерен нести дальнейшие затраты. Сейчас Alitalia продолжает терять долю на рынке – ее занимают лоукостеры. В самой Alitalia заверяют, что пассажиры не ощутят на себе последствия принятого сотрудниками решения. «Alitalia подтверждает, что результаты голосования персонала против принятия плана реструктуризации компании не оказывают влияние на расписание полетов ни в настоящее время, ни в будущем. Все службы авиакомпании работают в обычном режиме», - говорится в пресс-релизе перевозчика. Между тем туроператоры и билетные агенты сообщают, что на данный момент проблем с рейсами Alitalia нет. «Мы не видим каких-либо проблем с бронированием билетов Alitalia. Авиакомпания исправно выполняет обязательства перед пассажирами», - заявил гендиректор компании «Випсервис» Дмитрий Горин. "Проблем с бронированием авиабилетов на рейсы Alitalia в данный момент нет. Однако негативный информационный фон может ухудшить продажи авиакомпании, так как пассажиры при наличии достаточно большого выбора авиаперелетов предпочтут не рисковать", - сообщил нам Кирилл Фаминский, генеральный директор агентства самостоятельных путешествий Рososhok. Наш авиаэксперт между тем уверен, что «будущее у перевозчика есть. Это не первая угроза банкротства, и всегда Alitalia удавалось избежать негативного сценария, а сейчас у авиакомпании есть очень состоятельный партнер в лице Etihad Airways, который точно не допустит потрясений. Думаю, что все сложится лучшим образом, к тому же перевозчик уже выпустил пресс-релиз, в котором объяснил, что нынешнее состояние не отразится на пассажирах, рейсы будут выполняться в заявленном объеме». Еще один наш авиаэксперт также указывает на то, что Etihad Airways, «вложивший в перевозчика немалые деньги, скорее всего, будет пытаться удержать его на плаву, тем более опыт восстановления слабых компаний у Etihad уже есть. Думаю, что сложности Alitalia никак не отразятся на пассажирах, которые уже приобрели билеты». /TOURBUS.RU



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