В Анталье ужесточили запрет на распитие спиртного вне баров и отелей

На популярном турецком курорте Анталья ужесточили запреты на распитие алкогольных напитков за пределами отелей, кафе и баров, говорится в документе, размещенном на официальном сайте управления безопасности города.

Штраф за нарушение запрета составит 100 турецких лир – около 25 евро.

"В границах провинции Анталья вводится запрет на потребление алкогольных напитков публично и в виде, способном вызвать недовольство окружающих, в таких местах, как открытые для общественного пользования парки, сады, скверы, открытые площадки, жилые кварталы, автодороги, пикниковые зоны и места проведения археологических раскопок, здания железнодорожных и автовокзалов, улицы, переулки, исторические места и места проведения культурных мероприятий, культовые сооружения, заброшенные здания, строительные площадки, помещения для банкоматов, пространства под мостами, прогулочные зоны в пределах границ муниципалитетов, а также любые транспортные средства вне зависимости от места их парковки", — сообщается в документе.

Генеральное консульство России в Анталье на своей странице в Facebook призвало российских туристов серьезно отнестись к запрету во избежание штрафов.

"В связи с введением в провинции Анталья запрета на употребление спиртных напитков в публичных местах во избежание административных штрафов российским гражданам, в том числе, туристам настоятельно рекомендуется не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей", — говорится в сообщении на странице генконсульства.

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», в беседе с нашим порталом выразил уверенность в том, что «запрет на потребление алкогольных напитков в Анталье никак не коснется российских туристов и, скорее всего, он выпущен для местных жителей. На всем побережье от Алании до Кемера практически не осталось отелей, которые бы не работали по системе «все включено», российские туристы употребляют алкоголь на территории отеля, а не вне их».

Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур», разделяет мнение коллеги. «Российские туристы вообще не пьют алкоголь за пределами своих отлей, поскольку там его столько, что нет никакой необходимости покупать и распивать алкоголь вне отелей».

Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», выражает схожее мнение: «Конечно, мы предупредим туристов о запрете на распитие алкоголя вне отелей, но все же большая часть туристов употребляет алкоголь в отелях или не употребляет его вовсе. Те же туристы, которые захотят выпить на улице, в общественных местах, сделают это, даже не смотря на то, что потом придется заплатить за свой поступок штраф».

Отметим, что по последней информации АТОР, российский турпоток в Анталью в майские праздники достигнет уровня 2014 года, при этом с начала мая курорт уже посетили около 30 тыс. россиян.

/TOURBUS.RU