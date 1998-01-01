Новости Калининградская область готова принять в этом году полтора миллиона туристов Представители властей и туроператоры позитивно оценивают новые программы отдыха на российской Балтике

Представляя туристические возможности Калининградской области в Петербурге, врио министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак заявил, что, благодаря хорошо развитой инфраструктуре и большому выбору возможностей для отдыха, по итогам 2017 года поток гостей в самый западный субъект РФ должен достигнуть уровня в 1,5 млн человек. По его оценке, все условия для роста турпотока есть. В частности, с середины мая рейсы в рамках программы субсидирования авиаперевозок начинают осуществлять «Саратовские авиалинии» - вплоть до 15 октября слетать туда и обратно в Калининград есть возможность всего за 7 тыс. рублей. «Ситуацию с перевозкой мы стараемся держать под контролем, и есть уверенность в том, что проблему 2016-го, когда цены на авиабилеты в регион из Москвы были запредельными, удастся решить», - сообщил Андрей Ермак. Что касается возможностей для отдыха, здесь особых сложностей нет. По словам врио министра, имеющихся в регионе 5,4 тыс. номеров в объектах размещения (в т. ч. в двух уровня 5*), а также массы заведений в системе питания и развлечений, достаточно для приема существующего турпотока. А кроме традиционной «экскурсионки» Калининградская область способна предложить туристам и такие новинки, как «Пивная миля» (на маршруте надо собирать бирдекели), «Места для поцелуев» (фотографируя "объятия" на фоне самых красивых видов города, можно заработать поощрение) или «Охота на янтарь», когда ловить солнечный камень предлагают ...ночью. Кроме того, обширную программу регион готов предоставить и гурманам. Например, здесь проводят мастер-классы по изготовлению таких деликатесов, как тильзитский сыр или марципан. «Калининградская область - регион с правильной, положительной энергетикой. – резюмировал Андрей Ермак. – Абсолютно уверен в том, что любой гость, каковы бы ни были его интересы, уедет от нас довольным». Подтверждает его мнение и директор Регионального информационного центра туризма Галина Офицерова. «Чаще всего в наш регион приезжают с экскурсионными целями, а также для оздоровления, - констатирует она. – Однако сейчас мы стараемся максимально разнообразить предложения для туристов, ориентируя их на самые разные интересы и возрастные категории. Поэтому и программы предлагаются на любой вкус». Представители операторов подтверждают: наряду с Югами, Москвой и Петербургом, Калининградская область стабильно пользуется спросом. «Экскурсионка», а также санаторно-курортная система менее зависимы от сезонности, и поэтому интерес к таким поездкам есть даже зимой, - констатирует Ирина Романенко, ведущий специалист отдела внутреннего туризма компании «Профкурорт». – И если в целом уровень развития инфраструктуры на наших курортах не очень высок, в системе санаториев качество услуг, как правило, отвечает международным стандартам». «Турпоток в курортные регионы растет, так как это позволяет совместить полноценный отдых с оздоровлением». – согласна и коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах. При этом как эксперты, так и представители Калининградской области отмечают: из-за ее компактности (а наибольшая протяженность региона – всего 280 км) она очень удобна для совмещения разных видов отдыха. «Даже если турист приезжает туда на лечение, он обязательно приобретет и ряд экскурсий, и пользуется другими туристическими услугами», – замечают специалисты. /TOURBUS.RU

Теги: Внутренний туризм, Калиниградская обл., Балтика, Летний сезон-2017, Морской отдых, Семейный отдых Назад к списку новостей

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