«Юбилейное» Золотое кольцо – почему упал спрос?

На период нынешних майских праздников туры по городам Золотого кольца востребованы гораздо меньше, чем обычно, несмотря на 50-летие, которое знаменитый маршрут отмечает в этом году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

По ее сведениям, общий спад на этом направлении в среднем составил 30%. «По мнению туроператоров, Золотое кольцо не стало исключение в общем тренде на снижение интереса к отдыху в России. Причин несколько: холодный апрель привел к тому, что на майские люди потянулись в теплые края, в первую очередь, в Турцию. Из-за того же холода выезды на май заранее не бронировали, ведь давно подмечено, что в плохую погоду люди не склонны покупать туры по России. Да и экономическая ситуация не располагает к путешествиям по своей стране», — отмечает г-жаТюрина.

"Туроператоры отмечают, что не наблюдается активного продвижения 50-летнего юбилея Золотого кольца, хотя к такому событию вполне можно было бы приурочить туры. Юбилей проходит малозаметно для туристов, активности не проявляют и региональные администрации, традиционно поздно извещающие операторов о событийном календаре", — отметила И. Тюрина.



По словам генерального директора компании "Орфей" Михаила Романова, падение на рынке внутреннего туризма, включая Золотое кольцо, достигает в его компании 50%. "Никогда на майские даты не было такого низкого спроса. Конечно, едут постоянные клиенты, школьные и корпоративные группы, но вот сборники набираются крайне плохо", – подчеркнул он.

Генеральный директор компании "Плешанов-тур" из Ростова Великого Ольга Одинцова рассказала, что в апреле группы снимались одна за другой, на майские праздники спрос также не велик. "Но на выпускные в мае-июне собираются школьные и детсадовские группы. Обычно к нам едут на популярные интерактивные программы туристы из Москвы, Ярославля, Переславля-Залесского, Сергиева Посада. Люди устали от негативных новостей, просто хотят развлекаться. Но в целом спад потока составил порядка 15%", – отметила она.



Директор российского отдела компании "Ванд Тревел" Ирина Астахова считает, что спад чуть меньше – 10-12%.

В компании "Виадук-тур" заявили, что на майские даты по городам Золотого кольца спрос снизился на 15% как по групповым, так и по розничным продажам.

"Покупательная способность туристов упала, да и погода внесла коррективы. Многие не успели заранее съездить на дачу, видимо, поехали сейчас. Мы отслеживали спрос по поисковым системам, и он был вполовину меньше, чем в минувшем году", – уточнил директор по развитию компании "Вокруг света" Александр Гагарин.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он отмечает спад продаж по маршрутам Золотого кольца на 30-40% в зависимости от направления.





Софья Рисова, генеральный директор компании «Флейм Тревел», в беседе с нашим порталом также отметила низкий спрос на туры по Золотому кольцу в этом месяце: "Снижение на майские праздники составило у нас 20-30%. По всем направлениям и периодам в целом продажи снизились на 20% и бронирование на майские праздники также попали под общее снижение.

К тому же погода стояла не такая комфортная, поэтому многие туристы поехали на майские праздники в Крым и Краснодарский край».

В то же время Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ», в беседе с нами, напротив, отметила: «Мы спада по этому направлению не наблюдаем. Поток туристов остался на уровне прошлого года. Но в этом году больше интерес к Плёсу, Костроме и Переяславлю-Залесскому, чем к традиционным Владимиру и Суздалю».

/TOURBUS.RU