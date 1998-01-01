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Авиакомпания "Ямал" полетит из Жуковского в Вильнюс/ Экскаватор срезал крышу автобуса с туристами на Пхукете/ Четыре человека утонули 1 мая на пляжах Португалии

Авиакомпания "Ямал" полетит из Жуковского в Вильнюс

Авиакомпания "Ямал" получила допуск к регулярным рейсам из подмосковного аэропорта Жуковский в Вильнюс, следует из приказа Росавиации, опубликованного на сайте ведомства.

Разрешение выдано на семь частот в неделю, сообщает «Интерфакс».

Ранее "Ямал" планировал запустить рейсы из Жуковского в таджикские города Душанбе и Худжанд, запросив у авиавластей четыре частоты в неделю с конца марта. Однако Минтранс Таджикистана подтвердил "Ямалу" лишь две частоты в каждый из городов, сославшись на превышение квот (на обоих направлениях уже летает российская авиакомпания "Уральские авиалинии").

Позднее ведомство предложило "Ямалу" перенести маршрут полетов из Душанбе в Куляб, но инициатива ни к чему не привела — "Ямал" так и не открыл рейсы из Жуковского.

Экскаватор срезал крышу автобуса с туристами на Пхукете

Два человека пострадали в результате столкновения туристического автобуса с экскаватором на Пхукете (Таиланд), сообщает портал "Новости Пхукета".

По данным издания, автобус с группой туристов из Китая столкнулся с экскаватором на шоссе в районе Тай-Муанг провинции Пханг-Нга.

Прибывшие на место аварии полицейские обнаружили автобус с номерными знаками провинции Накхон-Сри-Тхаммарат. В результате ДТП пострадали два китайских туриста, они были доставлены в больницу Thai Muang Hospital. Водитель автобуса получил легкие травмы.

Подробности аварии пока неизвестны, но повреждения, полученные автобусом, указывают на то, что он зацепил крышей ковш экскаватора. В результате металлическую поверхность автобуса разрезало ковшом. Предъявлены ли кому-то из водителей обвинения, пока неизвестно.

Четыре человека утонули 1 мая на пляжах Португалии

За один день 1 мая на пляжах Португалии утонули четыре человека, сообщает газета Publico.

Два инцидента произошли в первой половине дня в понедельник. Около часа дня спасатели получили сообщение о том, что на пляже Коста-да-Капарика три серфера оказались в море слишком далеко от берега.

Их подобрали спасательные суда. Двоих, несмотря на переохлаждение, удалось спасти, еще один 31-летний серфер умер в больнице от остановки сердца.

Около двух часов дня на пляже Назаре сильным прибоем унесло находившихся у берега пожилых испанских туристов, 77-летнего мужчину и его 75-летнюю супругу. Спасатели нашли их тела в воде.

Третий несчастный случай произошел вечером в Повуа-де-Варзин, где в воде также оказалась немолодая пара. Спасти 60-летнего мужчину удалось, но его жена погибла, сообщает издание.

Как поясняет газета, хорошая погода привлекла множество людей на море в выходной 1 мая. Однако официально купальный сезон открыли не все пляжи, поэтому многие из них еще не охраняются спасателями. Официально большинство пляжей начнут работу только с 1 июня.

/TOURBUS.RU



