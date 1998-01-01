Новости Весенняя серия workshop «Турбизнес» вновь объединила туриндустрию огромной страны Этой весной бизнес-мероприятия для профессионалов туризма прошли в 35 городах России и стран СНГ

В течение двух прошедших месяцев в крупнейших городах России и ближнего зарубежья с большим успехом прошли мероприятия в рамках традиционной сери весенних workshop «Турбизнес». На этот раз она стала рекордно масштабной - бизнес-мероприятия для профессионалов туризма прошли в 35 городах России (Центр, Северо-Запад и Юг России, Поволжье, Урал, Западная Сибирь), а также Беларуси, Азербайджана, Грузии и Армении. Среди городов, которые принимали этой весной грандиозное роуд-шоу «Турбизнес», - Воронеж и Липецк, Краснодар и Пятигорск, Уфа и Казань, Екатеринбург и Ижевск, Красноярск и Новосибирск, Саратов и Ульяновск, Петербург и Мурманск и множество других мегаполисов нашей страны, а также наши соседние столицы – Минск, Баку, Тбилиси и Ереван. Был в этом году и новичок – к плеяде волжских городов, принимающих workshop «Турбизнес», впервые присоединились Чебоксары. Как отмечает руководитель отдела workshop «Турбизнес» Людмила Сивова, «каждый сезон в наших мероприятиях принимает участие более ста туроператоров, национальных офисов по туризму, страховых фирм, систем бронирования, авиакомпаний, гостиничных цепочек, отелей, санаториев и других туркомпаний. Уникальность этих мероприятий и в том, что их посещают исключительно специалисты туротрасли: от 80 посетителей в небольших городах до 400 - в крупных мегаполисах. При этом, несмотря на обилие всевозможных онлайн-семинаров и интернет-форумов, мы видим, что наши региональные партнеры по-прежнему очень высоко ценят возможность пообщаться «с глазу на глаз» с московскими и зарубежными коллегами, провести прямые переговоры о сотрудничестве, получить свежие туроператорские каталоги. Деловые встречи "Турбизнеса" удобно объединены в формат роуд-шоу, компактны по времени, носят исключительно профессиональный характер, и мы видим огромный интерес, который такие мероприятия вызывaют в регионах». Генеральным партнером этих самых популярных региональных деловых мероприятий в сфере туризма этой весной вновь стал Отдел туризма посольства Испании (Turespana). «Испания – это привлекательное и популярное место отдыха российского туриста, и мы рады были этой весной вновь познакомить с ним регионы вашей страны. Потенциал российского рынка – ключевой для диверсификации Испании как туристического направления, в связи с растущей популяризацией культурного, городского, природного, медицинского, экскурсионного, делового и шопинг-туризма среди россиян», - заявил нам советник по туризму посольства Испании в Москве г-н Луис Бовес Мартин. Впервые страной-партнером весенней серии workshop «Турбизнес» стала Доминиканская Республика. Как отметила Галина Лысенко, директор российского представительства Министерства туризма Доминиканской Республики, «наше представительство вот уже более десяти лет является участником ежегодных региональных мероприятий, поэтому мы можем делать вывод о том, что из года в год качество организации их проведения неизменно улучшается». В рамках прошедшего роуд-шоу в городах России прошли сотни деловых встреч, бизнес-завтраков, презентаций и мастер-классов. Среди компаний, гостиничных комплексов и турпредставительств, чьи мероприятия пользовались наибольшим интересом в регионах, - АDRIАN Hotels, Amada Colossos, HavanaTur, MOUZENIDIS Travel, Оpen UP, «Амиго-С», «БЕЛ-ОРИЕНТИР», «Веди Тур Групп», «Вест Тревел», «Виа Марис», «ВодоходЪ», «Дагомыс» ОК, «Кандагар», «Тари Тур», «Интерс», «ИНФЛОТ круизы и путешествия», «ТЕРМЕ КРКА», «Ла-Тур», « «МУЛЬТИТУР», «Профкурорт», «Ривьера-Сочи», «Роза Хутор», «РоссТур», «Туртранс Вояж», «Джет Тревел», «МИР», турофисы Доминиканы, Эмтонии и Мальты и множество других. Участники workshop, многие из которых принимали участие в весенних роуд-шоу «Турбизнес» уже не первый раз, остались в основном довольны их организацией и бизнес-потенциалом. Вот лишь несколько мнений участников: Валентин Шубин, руководитель отдела продаж компании "Мультитур»: "Наша компания уже не первый раз с успехом участвует в деловых мероприятиях "Турбизнес". Интерес к ним в регионах очень большой, и у агентств к нам всегда много вопросов. Так, на этот раз большинство специалистов спрашивали об условиях раннего бронирования, информацию о российских отелях, работающих по системе "все включено". Видно, что интерес к внутреннему туризму среди жителей регионов растет, и мы не можем не учитывать это в своей работе". Александр Лазарев, директор краснодарской компании «Ла-Тур»: «Я принимаю участие в этих мероприятиях уже не первый раз, и, как всегда, отмечаю их отличную организацию. Особенно мне нравится такая новая форма делового общения, как бизнес-завтраки, когда у руководителей местных турфирм имеется возможность обсудить наболевшие проблемы в неформальной обстановке. Благодаря весенним и осенним workshop «Турбизнес» нам удается скорректировать свои планы на предстоящий сезон и работать в целом более эффективно». Игорь Тришин, директор компании «Пегас Самара»: «Мы очень рады участвовать в workshop «Турбизнес». Мы уже более 10 лет сотрудничаем с ИД «Турбизнес», и это стало хорошей традицией. Думаю, что workshop «Турбизнес» - отличный канал деловой коммуникации между операторами и розницей. Радует высокий профессионализм организации встреч – это не банальная «раздача каталогов», а эффективное В2В-мероприятие с лекциями, мастер-классами, деловыми завтраками». Ирина Романенко, ведущий специалист отдела внутреннего туризма компании «Профкурорт»: «В последнее время региональным турагентствам все сложнее выбираться на крупные туристические выставки в столицу, и формат региональных workshop становится все более популярным. В ходе таких workshop у представителей турагентств есть отличная возможность узнать о предложениях крупных туроператоров, новых направлениях, провести деловые встречи, обсудить вопросы при личном знакомстве. Oгромное значение в ходе таких мероприятий имеют мастер-классы и презентации туроператоров, во время проведения которых агенты знакомятся с направлением, с новинками и хитами сезона и узнают много полезной информации. Поэтому значение региональных workshop для нас сложно переоценить». Довольны прошедшими деловыми мероприятиями, новыми контактами и переговорами оказались и представители регионального туризма. Вот некоторые из их мнений, прозвучавших в ходе роуд-шоу: Наталья Попова, директор турфирмы «Ольга», Липецк: "Заметно, как в последнее время изменился спрос на туристическом рынке нашего региона. Покупатели переориентированы в сторону российского сегмента, клиенты турфирм предпочитают отдых на российском побережье. Мы очень довольны деловыми встречами с туроператорами и всегда выступаем за личное общение. С радостью будем ждать новых workshop и новых предложений от туроператоров!" Алексей Коваленко, директор компании «РоссТур», г. Горячий Ключ (Краснодарский край): «Я регулярно посещаю workshop «Турбизнес» и очень доволен его организацией и составом участников. В рамках workshop «Турбизнес» прошло много интересных семинаров и очень продуктивный бизнес-завтрак с туроператорами. Особенно интересными для меня стали выступления таких компаний, как «Слетать.Ру» и «Профкурорт», а также представителей Министерства туризма Доминиканской Республики. В последнее время в нашем регионе развитие туристического бизнеса несколько замедлилось, сократилось число рейсов по популярным направлениям, и я очень надеюсь, что благодаря таким мероприятиям, как workshop «Турбизнес», развитие туризма в нашем крае получит новый импульс». Елена Борискина, генеральный директор компании «Волга-Флот-Тур», Самара: «Такие мероприятия, как workshop «Турбизнес», очень нужны и руководителям турфирм, и менеджерам. В ходе семинаров и мастер-классов они получают массу полезной информации о курортах, об отдельных отелях, об их особенностях, о деталях инфраструктуры. Все это очень помогает им при работе с клиентами. Кроме того, они налаживают прямые связи с представителями туроператоров и в дальнейшем всегда могут обратиться к ним. Конечно, мы сейчас много работаем в онлайне, получаем массу информации, но все равно «живое» общение с профессионалами заменить невозможно». Владимир Васильев, гендиректор компании «Северная Столица», Санкт-Петербург: «Главное преимущество формата workshop «Турбизнес» – непосредственный контакт с интересующим тебя партнером. Да, конечно, с ним можно пообщаться и по телефону, и другими способами, но «живьем» - все равно лучше. А если в рамках одного и того же мероприятия это удается сделать сразу с несколькими представителями курортов, отелей или компаний – это вообще здорово». Елена Рящикова, директор компании «Галактика путешествий», Челябинск: «Мы посещаем мероприятия «Турбизнес» в нашем городе на протяжении последних десяти лет и отмечаем их отличную организацию, слаженную работу всей команды отдела workshop «Турбизнес». Нравятся различные формы привлечения посетителей, разнообразный формат деловых мероприятий. Особенно мне нравится идея проведения бизнес-завтраков, где можно легко наладить неформальное общение с туроператором. Также очень интересны и полезны проводимые в ходе wоrkshop мастер-классы, в частности, в этот раз я получила много нужной информации, посетив мастер-классы компаний «Тари Тур» и Tallink Silya Line». Лилит Мартиросян, представитель компании inLOBBY, Ереван: «Формат мероприятия – семинары и назначенные встречи - очень подходит для туристических агентств нашего города. В ходе прошедшего workshop было полезно послушать мастер-классы коллег из России и узнать о новинках на будущий сезон. Хочу отметить, что семинары некоторых компаний сопровождались видеороликами и розыгрышами полезных призов, что сделало их выступление более запоминающимся. В целом все прошло отлично, в следующий раз обязательно посетим workshop «Турбизнес»!» Напоминаем, что уже активно идет прием участников и подготовка к следующей – осенней сессии workshop «Турбизнес». Календарь осенней серии workshop «Турбизнес»-2017: 25-29 сентября Пятигорск – Ставрополь – Краснодар – Ростов-на-Дону – Волгоград 2-6 октября Уфа – Оренбург – Самара – Казань – Н.Новгород 9-13 октября Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень – Сургут 17 октября Москва 19 октября Санкт-Петербург 20 октября Калининград 24-27 октября Ярославль – Владимир – Рязань – Тула 24 октября Минск 1-2 ноября Алма-Ата – Астана 9 ноября Ташкент 15-17 ноября Баку – Тбилиси – Ереван Вся информация о workshop «Турбизнес» в 2017 г. До новых встреч на роуд-шоу «Турбизнес»!



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