Новости Курортный сбор появится в России уже через полгода Туроператоры, активно работающие в сфере внутреннего туризма, рассказали, почему они негативно восприняли грядущее введение курортного сбора в четырех регионах

Правительство России одобрило вызвавший ранее неоднозначную реакцию законопроект о введении курортного сбора в ряде регионов. Документ предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. В соответствии с законопроектом за регионами остается право вводить или не вводить курортный сбор на своей территории. Кроме того, субъекты РФ сами устанавливают размер сбора. Законопроектом определен только его максимальный уровень, сейчас это 100 рублей в день. Между тем, в АТОР сегодня сообщили, что считают преждевременным введение курортного сбора в регионах, так как это может привести к снижению спроса на отдых в России. «Спрос на внутреннем рынке только начал расти, и лишнее удорожание может повредить доступности отдыха в России. Новый сбор будет непонятен и самим туристам и может привести к снижению спроса на внутренних направлениях», — отметили в ассоциации. "По мнению туроператоров, новый сбор ударит по карману бюджетных туристов и будет способствовать переориентации отдыхающих в сторону размещения в частном секторе, что в итоге приведет к сокращению организованного турпотока на отечественные курорты", — считают в АТОР. Такой же позиции придерживаются и в РСТ. По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, введение курортного сбора может отрицательно сказаться на популярности отечественных курортов: «Законопроект претерпел некоторые изменения в лучшую сторону, но сама попытка получить дополнительные средства за счет потребителей при падающем спросе и растущей конкуренции со стороны зарубежных направлений может больше навредить, чем помочь. Эксперт полагает также, что законопроект надо серьезно дорабатывать. «Непонятно, например, почему этот взнос обязаны платить и пенсионеры, и командированные. Кроме того, множество средств размещения пока не сертифицировано и находится вне правового поля. Смущает и неопределенность статуса сбора. Это не налог, а значит, субъектам самим придется организовывать сбор этих средств. Естественно, это потребует серьезных затрат. Не исключено, что в низкий сезон регионы будут вынуждены снижать или даже обнулять сбор. Весь этот комплекс вопросов надо проработать более детально», – уверен г-н Барзыкин. В пресс-службе национального туроператора "Алеан" также считают, что введение курортного сбора негативно повлияет на турпоток. "При высокой чувствительности клиентов к цене любое удорожание турпродукта нежелательно. Туристу будет сложно объяснить, за что именно с него берут деньги", — отметили в пресс-службе. Генеральный директор туроператора "Мультитур" Дмитрий Шаров полагает, что введение курортного сбора однозначно не будет способствовать увеличению спроса на отечественные курорты. "Это еще одни расходы для туристов, которые сейчас стараются выбрать эконом-уровень. Сейчас любые дополнительные денежные сборы негативно сказываются на потребительской активности", — сказал он. Коммерческий директор компании «Профкурорт» Марина Розанова, чье мнение цитирует РСТ, также считает, что идея курортного сбора в целом противоречит нынешней политике повышения доступности отдыха. «Основная проблема – это низкий уровень доступности отдыха для широких слоев россиян. Согласно опросу, 6,5 млн жителей страны хотели бы приехать в Кавминводы, а приезжает меньше миллиона. Курортный сбор только усугубит эту проблему», – сказала г-жа Розанова. В беседе с нашим порталом Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», также выразил недовольство введением курортного сбора в России. Эксперт уверен, что «сейчас не время облагать поездки по России дополнительным налогом. Я бы посоветовал наоборот возвращать какую-то часть от общей цены пакета туристам, которые отдыхают на российских курортах, это стало бы дополнительным стимулом. На самом деле, власти сами себе противоречат. Сначала они призывают туристов отдыхать в России, а потом вводят какие-то дополнительные сборы. Это просто абсурдно и вполне может привести туриста в Конституционный суд, поскольку подобные сборы нарушают его права, туристам не оставляют выбора». Сергей Зенкин, президент группы компаний «Роза Ветров», в беседе с нами отметил, что солидарен с коллегой и считает введение курортного сбора совершенно неуместным, «особенно на фоне тех преференций, которые предоставляют российским туристам другие страны. Все борются за российского туриста, кроме нашей страны. Попытки государства пополнить бюджет приводят к нелогичным методам, неправильным решениям. Туристы, узнав о необходимости платить дополнительные деньги за отдых, проявят естественный протест. Я понимаю, когда вводят налог в тех странах, где инфраструктура не выдерживает колоссальных турпотоков, но нам-то их ограничивать не нужно». /TOURBUS.RU

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