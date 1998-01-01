Российские журналисты погрузились в Сабай, Суай и Санук

В минувшем месяце состоялся увлекательный пресс-тур для российских журналистов по маршруту Пхукет - Самуи, организованный туроператором ANEX Tour.

В компании ANEX Tour тайскому направлению уделяется большое внимание, поскольку Таиланд у туроператора является одним из ведущих направлений Юго-Восточной Азии. Большинство туристов не только из столицы, но и из регионов предпочитают выбирать отдых именно в этом королевстве. По результатам первого квартала 2017 года полетная программа туроператора на этом направлении была реализована в полном объеме.

"Полетная программа в Таиланд осуществляется из 23 городов РФ с прилетом в международные аэропорты острова Пхукет и Бангкока. Чартерные рейсы выполняются авиакомпанией AZUR air, регулярные – авиакомпанией "Аэрофлот", - рассказали в пресс-службе компании.

Поездка в Таиланд была приурочена к празднованию Сонграна – наступления национального Нового года. 2560 год со дня рождения Будды официально наступил в январе, но Сонгкран – переход от жаркого сезона к сезону дождей случился именно в середине апреля (с 13 по 15 апреля).

Празднование Сонгкрана продолжалось несколько дней, группа журналистов, соблюдая традиции, вышла на улицы Пхукета и, вооружившись водяными пистолетами, обстреливала всех подряд, кто только попадался на пути. Вода по местным поверьям - благословенная влага, поэтому разбрызгивается в эти дни повсеместно и приносит благодать каждому, на кого попадает. Поэтому чем больше воды на тебя выльют, тем лучше.

Однако традицией обливания водой этот праздник не ограничивается. Исторически Сонгкран — это праздник любви и почтения. Утро Сонгкрана начинается с похода в храм, где монахам преподносятся приготовленные заранее домашние угощения. Затем необходимо провести омовение статуи Будды чистой водой с лепестками роз и жасмина.

Максим Додица, старший специалист PR-департамента туроператора, рассказывает, что "туры на даты, захватывающие празднование Сонгкрана, продаются достаточно активно. Это потрясающий праздник, и многие туристы хотят приобщиться к нему, а после продолжить свой отдых на Пхукете, а также посетить Симиланские острова, острова архипелага морского заповедника Пхи-Пхи, «остров Джеймcа Бонда». Наши программы разнообразны и позволяют туристам насладиться совершенно разным Таиландом.

Если говорить о востребованных отелях, то это MILLENNIUM RESORT PATONG 5* на Пхукете, TRI TRANG BEACH RESORT 4*, HYATT PLACE PHUKET PATONG 4*, HIVE KHAO LAK 4*, на Самуи - SAMUI PALM BEACH RESORT 4*, MANATHAI SAMUI 5*».

Программа пресс-тура была составлена таким образом, чтобы его участники соприкоснулись с тайской культурой и смогли достигнуть трех основных состояний, на которых строится философия тайцев.

Первое из них - Сабай - гармония, душевное равновесие. Каждый житель Таиланда обладает умением получать от жизни удовольствие, не обременять ее проблемами, жить так, чтобы каждый день вызывал улыбку, жить и радоваться здесь и сейчас. Сабай начал зарождаться в участниках пресс-тура в первый же день пребывания на Пхукете, на одном из самых популярных шоу - шоу "Фантазия", поставленном по мотивам древней легенды о принце Камалы. Во время представления на сцене выступали акробаты, клоуны, иллюзионисты, гимнасты, а также в шоу принимали участие 44 слона.

Отношение к слонам в Таиланде особенное, они являются национальным символом, имеют больше прав, чем рядовой житель королевства - у слона есть паспорт, он может уйти на оплачиваемый больничный, а в преклоненном возрасте ему выплачивается пенсия. Но самое главное, что слон - настоящий друг своего махаута (наездник слона). Будущего махаута и слона знакомят в юном возврате и их дружба не прекращается до конца жизни.

Большое значения для тайцев играет и обезьяна и тигр. С последними можно познакомиться и даже погладить в тигрином зоопарке на Пхукете — Tiger Kingdom, или Королевство тигров.

Позитивные эмоции в большом количестве группа получала и на водопаде Namuang, расположенном уже на Самуи, на острове два водопада и оба представляют собой весьма живописное зрелище. Можно пролезть по камням к основанию водопада, а можно просто искупаться в прохладной воде небольшого озера, образованного потоком воды.

Еще одно состояние, которое обязательно испытывает каждый житель Таиланда, имеет название Суай и означает тягу ко всему прекрасному. Тайцы считают своим долгом всегда отлично выглядеть и окружать себя красивыми, изысканными вещами. Стоит признать, что к прекрасному мы прикасались постоянно, каждый новый день дарил нам что-то по-настоящему восхитительное, будь то путешествие на Самиланские острова или на острова архипелага морского заповедника Пхи-Пхи, снорклинг или катание на слонах, обед на необитаемом острове или ужин с видом на закат, растянувшийся по кромке Адманского моря, потрясающее шоу Siam Niramit, кабаре "Саймон Патонг" - все это вызывало неподдельный восторг.

Третье состояние, необходимое для полноценного счастья, приходит к человеку тогда, когда его тело находится в тонусе, одним словом, это физический комфорт – санука. Достичь Санука помогли аттракцион "Полёт гиббона" (группа журналистов на протяжении 2 часов летала на тарзанках между деревьями), встреча с монахом у пагоды Kao Hua Jook на Самуи, который читая молитву, повязал участникам на руку ниточку (сайсин), а также прогулки по двум самым популярным камням острова - камням «Бабушка» и «Дедушка» (Hin Ta и Hin Yai).

Заключительный вечер прошел на пляже популярного у российских туристов отеля TRI TRANG BEACH RESORT 4*, под шум волн, звуки музыки и яркие вспышки фаер-шоу все окончательно поняли тайский менталитет, в фундаменте которого заложено правило "трех С".

/TOURBUS.RU