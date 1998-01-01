Новости «Речной Альянс» открыл большую круизную навигацию Торжественная церемония начала речного круизного сезона прошла в российской столице

В минувшую пятницу на причалах Северного речного вокзала столицы состоялась торжественная церемония, посвященная открытию большой круизной навигации-2017. На мероприятии присутствовали вице-мэр Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Максим Ликсутов, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк, президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин, председатель совета директоров ОАО «Московское речное пароходство», член совета директоров ОАО «Мостурфлот» Вадим Березин, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ Виталий Клюев, генеральный директор ООО «ВодоходЪ» Александр Трофимов, председатель совета директоров ООО «Инфофлот» Александр Соснин и другие почетные гости. С приветственным словом к собравшимся обратились представители почетных гостей, руководители круизных компаний. Выступающие отметили, что сегодня видится хорошая перспектива развития туристической круизной отрасли, закладываются к постройке новейшие суда, расширяются работы по развитию всей её инфраструктуры. Была подчеркнута высокая ответственность всех служб компаний при подготовке круизных судов, судовых команд к проведению новой навигации. Компании «Речного Альянса» провели парад судов и судовых команд, наглядно продемонстрировали их высокую готовность к приёму туристов и предоставлению им высококачественных услуг. Во время мероприятия можно было посетить с экскурсиями теплоходы – прекрасная возможность своими глазами увидеть развитую инфраструктуру представленных теплоходов, понять устроение быта, отдыха и жизни туристов на борту. "Заполненность теплоходов очень хорошая, интерес к круизам мы с коллегами наблюдаем, повышение спроса тоже: в «Мостурфлоте» – на 20–25 % по сравнению с прошлым годом. Все члены альянса начали продавать путевки на этот год в августе-сентябре прошлого. И уже за это время продано около 50 % всех круизов 2017 года», – рассказала в ходе пресс-конференции, прошедшей в рамках мероприятия, Светлана Гончарова, замгендиректора «Мостурфлота». Она добавила, что в Астраханской области начали строиться новые теплоходы для компаний альянса – один из них заказан «Мостурфлотом». Судно на 342 пассажира будет введено в эксплуатацию в 2019 году и отправится в рейсы как по рекам, так и по Каспийскому морю. «ВодоходЪ» также заказал речной теплоход, который будет ходить по маршруту Москва – Санкт-Петербург, и ведет переговоры о строительстве второго, а всего намерен закупить минимум семь судов. В компании отметили и серьезный рост продаж – до Нового года он составил до 35 %. "Инфофлот" в этом году впервые работает с четырехпалубным пароходом – «Дмитрий Фурманов», благодаря новинкам в программе и обслуживании которого его загрузка выросла в 2–2,5 раза по сравнению с предыдущей навигацией. «Рост цен – меньше, чем инфляция, и для многих людей круиз – выгодное вложение денег. Им гораздо спокойней в нашей бурной жизни, зная, что хоть сколько-то дней следующего лета они себе обеспечат на теплоходе», – рассказал Андрей Михайловский, гендиректор «Инфофлота». Кроме того, «Мостурфлот» сообщил о запуске в этом сезоне круизного продукта нового формата – «речной лоукостер». Стоимость проживания на теплоходе «Княжна Анастасия» в сутки на человека – от 2 500 рублей без питания и экскурсий. При этом у пассажиров есть возможность уже на борту докупать экскурсии и питание в кафе. На этом корабле компания отмечает большой приток новых туристов – на некоторых рейсах он составляет до 80 %. В рамках праздника состоялись выступления музыкальных групп, прошли розыгрыши путевок в речные круизы, а несколько теплоходов торжественно отправились в первые круизы навигации. Напомним, что «Речной Альянс» образован в 2014 году с целью создания качественных круизов, ориентированных на российского туриста – современные комфортабельные теплоходы, соответствующие всем требованиям безопасности, и соответствующий мировым стандартам высокий уровень сервиса на борту. Компании, входящие в «Речной Альянс», имеют более чем десятилетний опыт организации речных круизов по рекам России и занимают лидирующие позиции в этом секторе туризма. /TOURBUS.RU

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