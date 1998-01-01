Пассажиры рейса «Аэрофлота» Москва - Бангкок пострадали из-за «турбулентности ясного неба»

Вчера рано утром самолет "Аэрофлота" Boeing 777-300ER, выполнявший рейс SU270 Москва — Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону кратковременной сильной турбулентности, - сообщает «Интерфакс». Самолет подбросило на 100-200 м вверх, из-за чего непристегнутые пассажиры, находившиеся в хвостовой части салона, были выброшены из кресел в проходы. В салоне сработал режим аварийной ситуации, над некоторыми креслами появились кислородные маски.

Самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Суварнабхуми в 03:38 по московскому времени.

На борту находилось 313 пассажиров, 25 из них были направлены в больницы Бангкока. СК открыл доследственную проверку по факту инцидента с самолетом.

Позднее вчера вечером официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай сообщил об отсутствии угрозы жизни пострадавших пассажиров самолета "Аэрофлота", попавшего в зону турбулентности при перелете из Москвы в Бангкок.

Он отметил, что 15 пострадавших, в том числе один ребенок, были госпитализированы в медицинские учреждения Бангкока. Г-н Салагай рассказал, что девять человек, включая четверых детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

"Специалисты Минздрава России внимательно следят за состоянием российских граждан, пострадавших в результате попадания самолета, летевшего из Москвы в Бангкок, в зону турбулентности", — добавил г-н Салагай.

Список пострадавших опубликован здесь.

Как рассказал в интервью каналу НТВ командир воздушного судна Александр Рузов, "вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристёгнуты, получили травмы".



Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что турбулентность, в которую попал Boeing 777, невозможно было предугадать. В авиации она известна как "турбулентность ясного неба" и возникает не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места.

Ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе.

Так, в июне прошлого года самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Лондона в Куала-Лумпур, внезапно попал в зону сильной турбулентности над Бенгальским заливом. Несколько пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы после посадки.

В 2005 году в зону внезапной турбулентности вскоре после взлета попал Ту-204 российской авиакомпании "Кавминводыавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву. В результате одна пассажирка получила перелом шейных позвонков, у других были более легкие травмы и ушибы.

Страховые компании "АльфаСтрахование" и "СОГАЗ", застраховавшие ответственность "Аэрофлота" и его дочерних компаний "Победа", "Россия" и "Аврора", оплатят лечение пострадавших в Таиланде пассажиров авиакомпании, сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в понедельник.

"Ответственность авиаперевозчиков застрахована в соответствии с международной практикой авиационного страхования и в объеме на уровне крупнейших мировых авиаперевозчиков. Страхованию также подлежат авиационные двигатели и запасные части", — говорится в совместном сообщении страховщиков.

Лидером договора выступает СК "АльфаСтрахование", лимита договора страхования ответственности достаточно для всех компенсаций, отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, слова которого приводятся в сообщении союза.

"Мы находимся на постоянной связи с "АльфаСтрахованием", компания взаимодействует с медицинскими учреждениями в Таиланде, и мы держим этот случай на особом контроле", — подчеркнул г-н Юргенс.

«Не думаю, что этот инцидент окажет какую-то реакцию на спрос. Может быть, кто-то из особо мнительных пассажиров, кто собирался покупать билеты прямо сейчас, передумает это делать, но вряд ли таких людей будет много", — считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, чье мнение цитирует «Интерфакс».

Ирина Тюрина напомнила, что на каждом рейсе экипаж обязательно предупреждает пассажиров о том, что лучше оставлять ремни безопасности застегнутыми все время полета. "После того, как гаснет табло "пристегните ремни", экипаж всегда сообщает, что пассажиры могут передвигаться по салону, но им рекомендуется в целях безопасности оставаться пристегнутыми в течение всего полета. А пассажиры обычно относятся к этому наплевательски. Вот теперь мы увидели подтверждение того, что эти рекомендации даются не просто так", — сказала она.

С ней согласен PR-директор сервиса поиска авиабилетов Aviasales Янис Дзенис. "Реакцию пассажиров на этот инцидент мы сможем увидеть во вторник. Но, по моему опыту, потребители обычно реагируют на более серьезные происшествия. Не думаю, что кто-то откажется от полетов", — сказал он.

/TOURBUS.RU