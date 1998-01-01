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Летняя пассажирская навигация открылась на Москве-реке/ Приставы в аэропортах помогут должникам снять запрет на выезд за рубеж в майские праздники/ Авиакомпания S7 начала регулярные полеты в Осаку

Летняя пассажирская навигация открылась на Москве-реке

Пассажирская навигация открылась в акватории Москвы в четверг, в ней будут задействованы около 150 теплоходов, - сообщает «Интерфакс».

Как сообщила на посвященной открытию навигации пресс-конференции руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы флотилии Radisson Royal Ольга Ткачева,

сейчас в Москве работает около 150 теплоходов, сто из них ходят по расписанию, еще 50 обслуживают банкеты и мероприятия.

"Сейчас в Москве развиваются набережные, их становится больше, как следствие — появляются новые маршруты, растет интерес гостей. За год суда Москвы перевозят чуть более 1 млн пассажиров. Мы оптимистично смотрим в будущее: если инфраструктура будет развиваться, мы в течение нескольких лет приблизимся к 3 млн туристов в год", — отметила г-жа Ткачева.

Приставы в аэропортах помогут должникам снять запрет на выезд за рубеж в майские праздники

Как сообщили в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов, "с 28 апреля по 9 мая будет обеспечено круглосуточное дежурство судебных приставов в зданиях международных аэропортов, а также рядом с крупными наземными пунктами пропуска".

Такие приставы предоставят гражданам возможность решить вопросы с ограничением права на выезд из страны.

"С помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» выезжающих будут информировать о наличии задолженности и давать подробные разъяснения должникам о порядке их дальнейших действий", — говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, отмечают в ФССП, основанием для отмены ограничения права на выезд из России является фактическая оплата в полном объеме задолженности по исполнительным производствам.

"Таким образом, должнику в пункте пропуска необходимо иметь при себе платежный документ о погашении задолженности по исполнительному производству (платежный документ с отметками банка, квитанция терминала, справка об отсутствии заложенности)", — напомнили в пресс-бюро.

В ведомстве отметили, что, несмотря на предоставленную возможность экстренной отмены постановления об ограничении выезда, "оставлять на последний момент решение данного вопроса судебные приставы категорически не советуют и рекомендуют всем, кто запланировал провести праздничные дни за рубежом, немедленно обратиться к Банку данных исполнительных производств на сайте ФССП и проверить себя на наличие долга".

Авиакомпания S7 начала регулярные полеты из Владивостока в Осаку

Авиакомпания S7 сегодня начала выполнять регулярные рейсы из Владивостока в японскую Осаку, говорится в сообщении АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).

Рейсы будут осуществляться на самолетах A320 дважды в неделю.

Воздушное судно имеет компоновку салонов эконом- и бизнес-класса и рассчитано на перевозку 158 пассажиров.

"В целом рейсы из Владивостока в Японию в этом году получили беспрецедентное развитие. До ежедневных вылетов увеличена частота регулярных рейсов в Токио. В первом квартале 2017 года пассажиропоток аэропорта Владивосток на японском направлении вырос на 22%.

В летнем сезоне мы ожидаем еще более высокий рост благодаря как увеличению потока туристов из Японии, так и повышению интереса к поездкам в Японию со стороны населения Приморья", — сказал директор по авиационной коммерции АО "МАВ" Александр Бобров, слова которого приводятся в сообщении.

/TOURBUS.RU



