Гендиректор «Аэрофлота» прогнозирует снижение цен на авиабилеты

В ходе прошедшей на этой неделе выставки SkyService-2017 Виталий Савельев, генеральный директор «Аэрофлота», сообщил, что в этом году отечественные авиа перевозчики будут вынуждены снизить цены на билеты. По его мнению, российские авиакомпании постоянно увеличивают свои парки, однако с ростом количества бортов не происходит пропорционального роста числа пассажиров.

«По нашей оценке, на рынке уже пребывает порядка 800 тысяч лишних, дополнительных кресел. Сегодня предложение превышает спрос. Мы исходим из того, что компании будут вынужденно снижать цены в связи с тем, что емкостей больше, и надо их предлагать», – цитирует г-на Савельева агентство «Москва».

При этом, несмотря на профицит кресел, сам нацперевозчик планирует и дальше расширять собственный флот. В частности, в этом году авиакомпания намерена приобрести 43 новых воздушных судна. Также Виталий Савельев добавил, что в планах «Аэрофлота», вопреки рекомендации Мнтранса РФ, нет намерения продажи авиакомпании «Россия». «Было одно смешное предложение, которое я не буду комментировать, нам предложили продать ее за рубль, но кроме улыбки и смеха это ничего не вызывает», – сообщил Виталий Савельев.

Борис Рыбак, глава компании Infomos,в беседе с нашим порталом разделил мнение г-на Савельева. По словам эксперта, «Первые признаки роста на рынке авиаперевозок сподвигли игроков брать много техники, появились дополнительные провозные емкости, увеличилась конкуренция, которая и приводит к снижению цен. Все уговоры соблюдать баланс, здраво подходить к объемам провозных емкостей не принесли результатов, поэтому мы сейчас и имеем избыток перевозки.

Как это ни печально, но сейчас можно говорить о том, что вновь запущен цикл, который в свое время привел в банкротству а/к «Трансаэро». Насколько серьезным он будет и глубоким пока сказать сложно, но тот факт, что процесс пошел на лицо».

Еще один наш авиаэксперт между тем неоднозначно оценил заявление г-на Савельева. По его словам, «Можно по-разному подойти к оценке руководителя «Аэрофлота». Если мы говорим регулярной перевозке, то я, наверное, соглашусь с мнением г-на Савельева. Количество такой перевозки увеличивается, появляются новые игроки, либо игроки просто расширяют полетную сетку. Если же говорить о чартерах, то здесь ожидать понижения тарифов я бы не стал. Но это то, что касается лета.

В осеннем и зимнем сезоне расклад будет несколько иным. Если «откроют» Египет, то ситуация будет нормальной. Сработает огромный отложенный спрос и все борта будут хорошо грузиться Если же Египет не откроют, то однозначно мы столкнемся с избытком самолетов, как на регулярной перевозке, так и на чартерной.

Важно отметить также, что цена билетов на перелеты компанией г-на Савельева далеко не бюджетная и тенденции к снижению не предвидется. К тому же «Аэрофлот», особенно на направлениях, где он летает вместе с а/к «Россия», не дает групповых тарифов, ориентируясь лишь на индивидуальных пассажирах».

/TOURBUS.RU