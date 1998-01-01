Новости Бельгия пытается восстановить турпоток в страну Туроператоры комментируют новую кампанию по продвижению бельгийского туризма и обсуждают нынешний турпоток на направлении на направлении

На следующей неделе Брюссель начнет общеевропейскую кампанию по продвижению туризма, чтобы вернуть турпоток на уровень до 2016 года, сообщает портал Travelmole, на который ссылается сегодня «Интерфакс». Точные детали кампании пока не разглашаются. Известно, что она стартует одновременно в нескольких европейских городах 2 мая и будет включать конкурс, победитель которого получит, в том числе, поездку в Брюссель. Напомним, что чрезвычайное положение, введенное в стране после серии террористических атак в Париже в ноябре 2015 года, а также теракты в аэропорту и метро в марте 2016 повлияли на поток туристов в Брюссель. Доходы местных гостиниц значительно снизились. Вместе с тем за последние пять месяцев гостиничный рынок города начал постепенно восстанавливать позиции. В марте 2017 заполняемость отелей выросла на 19,4% и составила 69%. Однако эта цифра все еще на 4% ниже, чем в марте 2015 года. Комментируя эту новость, а Наталья Бродская, руководитель отдела Франции, Швейцарии и стран Бенилюкса туроператора BSI Group, отметила, что «как правило, все три направления Бенилюкса у нас бронируются в комбинации, поэтому отдельно отследить турпоток в Бельгию не представляется возможным. По оценкам нашей компании, спрос на страны Бенилюкса в этом году вдвое превышает прошлогодний, что, на наш взгляд, связано с общей тенденцией увеличения спроса на поездки в Европу на фоне укрепления рубля. Наибольшим спросом в этих странах пользуется размещение в качественных отелях категории 3-4*. Средний чек за тур в страны Бенилюкса в этом году составляет 860 евро на человека. Традиционно в Брюсселе туристы останавливаются на один-два дня, а самыми посещаемыми городами являются Брюгге и Гент». Карен Гончаров, генеральный директор компании DSBW, в свою очередь, отметил в беседе с нами, что «спрос на страны Бенилюкса очень хороший. Весна – высокий сезон для этих направлений, и мы получили отличные результаты. Причина положительной динамики в высоком отложенном спросе, стабильном курсе рубля, а также в адекватных ценах на перевозку, что сделало цену на конечный продукт весьма интересной. В летний сезон при этом на направлении ожидается спад». Светлана Жучкова, менеджер по направлению Бельгия компании «Ванд», напротив, говорит о невысоком спросе на Бельгию: «Бельгия всегда была непростым направлением. Мы продаем поездки в эту страну в составе комбинированных туров, и, как правило, общаемся в основном с партнерами из Голландии, а не Бельгии - ними работать сложнее. Решение Брюсселя запустить рекламную кампанию в Европе мы только приветствуем, возможно, это приведет к каким-то подвижкам. На сегодняшний день, к сожалению, часто случается так, что кроме деклараций ничего собственно и не происходит. Но в любом случае мы всегда надеемся на лучшее». /TOURBUS.RU

Теги: Бельгия, Брюссель, Брюгге, Западная Европа, Бенилюкс, Экскурсионные туры Назад к списку новостей

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