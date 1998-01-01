Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Турпоток из России в Таиланд вырос в полтора раза Наши эксперты комментируют оптимистичную статистику министерства туризма и спорта Таиланда

Таиланд в марте 2017 года посетили 159,9 тыс. россиян, это на 43% больше, чем годом ранее, сообщает министерство туризма и спорта королевства, на которое ссылается «Интерфакс». По количеству туристов, посетивших Таиланд в марте, Россия вместе с Китаем (789 тыс. человек) и Малайзией (288 тыс.) вошла в число трех ведущих рынков. При этом и Китай, и Малайзия показали небольшое снижение турпотока, на 7,9% и 5% соответственно. Всего в марте в стране побывали три млн иностранных туристов, это на 2% больше, чем годом ранее. При этом по итогам месяца снизилось на 0,5% число прибытий из стран Восточной Азии. В то же время турпоток из Европы вырос на 3,9%, в первую очередь именно за счет увеличения количества российских туристов. Рост на 4,2% показала Франция (75,5 тыс. человек), а вот турпоток из Германии снизился на 1,6% и составил 97,7 тыс. путешественников. Падение на 13,2% продемонстрировал и британский рынок (88,8 тыс.). С января по март турпоток в Таиланд достиг 9,19 млн, что на 1,7% больше прошлогоднего результата. За три месяца страну посетили почти 489 тыс. туристов из России, это на 36,5% больше, чем годом ранее. Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», подтвердил в интервью нашему порталу, что продажи Таиланда в этом году идут очень активно. Эксперт видит основную причину положительной динамики продаж «в увеличении дальневосточных полетных программ, а также в возвращении на российский рынок авиакомпании Thai Airways, которая практически на год прекращала полеты из России. Thai Airways предложила хорошую полетную программу, а также бюджетные тарифы, выгодно отличающиеся от тарифов того же «Аэрофлота». Естественно, это отразилось и на конечной стоимости турпродукта, что в свою очередь привело к росту продаж. Немаловажным фактором успеха является укрепление позиций рубля по отношению к доллару. Так, в Таиланде много бюджетных отелей, отдохнуть в которых можно за 150 долларов в неделю. Полетные программы на лето не снимаются, поэтому есть уверенность в том, что летние объемы продаж в разы превысят показатели аналогичного периода прошлого года». Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», также говорит о высоких объемах продаж на тайском направлении. При этом эксперт напоминает, что «в отсутствие Египта мы фиксировали рост продаж на каждом зимнем направлении. Говоря о всплеске интереса, я бы указал скорее на ОАЭ, нежели на Таиланд. Хотя, конечно, по обоим направлениям мы получили высокие объемы, также хорошо продается Вьетнам, Гоа. Что касается летнего сезона, то спрос на Таиланд, конечно, просядет. Туристы поедут на российские курорты, в Турцию и Грецию». «В ассортименте компании ANEX Tour Таиланд является одним из ведущих направлений Юго-Восточной Азии. По результатам первого квартала 2017 года наша полетная программа на направлении была реализована в полном объеме. Наша полетная программа в Таиланд осуществляется сейчас из 23 городов России с прилетом в международные аэропорты острова Пхукет и Бангкока. Чартерные рейсы выполняются авиакомпанией AZUR air, регулярные – авиакомпанией «Аэрофлот», - рассказали нам в пресс-службе туроператора. Наконец, Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», отметил, что «Таиланд в этом году пользуется повышенной популярностью, основные продажи пришлись на период с ноября по апрель, следующий пик продаж придется на майские праздники. Если говорить о прогнозах, то в следующем сезоне вернувшаяся Турция все-таки не позволит Таиланду значительно вырасти, но, думаю, достигнуть объемов этого года нам вновь удастся». /TOURBUS.RU

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