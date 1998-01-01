Новости Вятское станет центром музыкального туризма Знаменитое село-музей в Ярославской области представило новые виды событийного и экскурсионного туризма

Вчера в Центральном Доме журналиста состоялась презентация туристических новинок историко-культурного комплекса «Вятское» имени Е. Анкудиновой - в ней приняли участие генеральный директор комплекса Лариса Коваленко, президент Фонда поддержки культуры и искусства «Искусство на все времена» Лада Меркулова, генеральный директор компании «Музыкальный салон Elise» Тимур Гафитулин и операционный директор загородного комплекса Dolphin Planet Галина Зубкова. «Уже третий год поток туристов в Вятское превышает 100 тыс. человек — мне кажется, что это совсем неплохой показатель для проекта, который существует менее десяти лет», - отметила г-жа Коваленко. В 2012 году «возрождение» села Вятское, расположенного в 38 км. от Ярославля, было награждено Государственной премией России в области культуры, в 2015-м удостоено Гран-при Международного фестиваля музеев «Интермузей», стало первым членом Ассоциации «Самые красивые деревни России» и принято наблюдателем в Ассоциацию самых красивых деревень мира. За шесть с небольшим лет в Вятском были открыты гостинично-ресторанный комплекс, концертный зал, в селе работает 12 музеев. Последним в конце минувшего года открылся Музей истории печатного дела, где туристы могут получить навыки работы с шестнадцатью подлинными печатными станками, самостоятельно изготовив гравюры и офорты (в собрании музея - более трёхсот гравировальных камней). В нынешнем туристическом сезоне будет работать недельный маршрут (заезд во вторую и четвёртую субботу каждого месяца) для детей и взрослых «Печатные каникулы». Уже в нынешнем году открыта выставка «Русская икона галантного века», которая, возможно, станет ещё одним постоянно действующим музеем. Вятское издавна славилось своими солёными огурцами, поставлявшимися к царскому столу — 29 июля нынешнего года, в продолжение этой традиции, в селе будет торжественно открыт «огуречный цех». Событийный туристический календарь Вятского также постоянно пополняется: уже проводятся традиционные Некрасовские дни — неподалёку от Вятского находятся «некрасовские» сёла Грешнево и Абакумцево, фестиваль «Провинция — душа России» под руководством Любови Кзарновской и др. В этом году к ним добавится Международный музыкальный конкурс юных исполнителей «Вятское» - первый конкурс индивидуальных исполнителей в Ярославской области. С 1 по 4 июня продёт конкурс пианистов, с 7 по 12 июня — скрипачей, с 15 по 20 июня — певцов. «Конкурс будет проходить в один тур, без всяких отборов, которые нередко травмируют психику юного исполнителя — особенно в среднем и младшем возрасте - рассказала г-жа Меркулова. - Участвовать в нём смогут пианисты и скрипачи в возрасте от 7 до 22 лет и певцы в возрасте до 25 лет. Наш конкурс — не состязание уже сложившихся профессионалов, а возможность проявить себя для ещё находящихся в процессе обучения молодых музыкальных дарований, которым для дебюта не надо будет ехать в другой город или тем более за рубеж». В состав жюри будут входить не только российские, но и выдающиеся зарубежные исполнители из Испании, Италии, Германии, Австрии, Израиля. Двум наиболее ярким конкурсантам-пианистам будет предоставлена возможность в концерте лауреатов конкурса пианистов Feurich в Вене, один лауреат скрипач в возрасте от 7 до 12 лет получит выход в финал фестиваля Stage4kids в Гамбурге и один лауреат-вокалист выступит в программе старинного Teatro Sociale di Camogli в Италии. «Мы много говорим о развитии музыкального туризма в России, - считает г-жа Коваленко. - Наш конкурс, который мы планируем сдеать ежегодным — реальный шаг в этом направлении, и я уверена, что не за горами время, когда в Вятское будут приезжать не только ради наших музеев, но и для того, чтобы услышать выступления выдающихся исполнителей». /TOURBUS.RU

Теги: Внутренний туризм, Ярославская область, Вятское, Событийный туризм, Музыкальный туризм, Семейный отдых Назад к списку новостей

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