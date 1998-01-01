ВЦИОМ: 70% россиян – за дальнейший запрет полетов в Египет

Подавляющее большинство граждан России (90%) никогда не были в Египте и не планируют поездку туда в ближайшем будущем (82%), сообщил вчера ВЦИОМ, результаты исследования которого опубликовал «Интерфакс».

О намерении отдохнуть в Египте в этом году или в перспективе ближайших лет сообщили лишь 14% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 24-25 апреля среди 1200 респондентов.

При этом намерение отправиться в Египет чаще выражали респонденты в возрасте 25-34 лет (30%), тогда как люди зрелого возраста, от 60 и старше, предпочитают воздержаться от подобных планов на отдых (3%).

Половина опрошенных (52%) не советует близким отдыхать в Египте, в том числе 25% категорически против такого туризма. Рекомендовали бы посетить Египет 26% респондентов, в основном это россияне, которые бывали там неоднократно (61%) или хотя бы один раз (53%).

За два года действия запрета на полеты в Египет доля россиян, поддерживающих эту меру, уменьшилась: в 2015 году за нее высказывались 76%, а в 2017 году — 70%. Одновременно выросла доля тех, кто настроен против запрета (с 16% в 2015 году до 20% в 2017 году).

Между тем, по мнению двух третей (65%) респондентов, Египет не может обеспечить российским туристам безопасность во время отдыха. 18% верят в меры, принятые этой страной для защиты от террористов (среди молодежи 18-24 лет эта доля значительно выше, чем в среднем по выборке — 42%).

Напомним также, что как заявил в среду в интервью газете глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов «Открытие Египта важно для отечественной туриндустрии, но не думаю, что это существенно скажется на "высоком" летнем туристском сезоне. Основной египетский турпродукт — пляжный отдых в осенне-зимний период, который востребован нашими гражданами и который не может предложить Россия из-за природно-климатических условий».

По словам Олега Сафонова, которого цитирует газета, пока не будет обоснованного заключения о том, что гражданам РФ на территории Египта ничего не угрожает, прогнозы по возобновлению туристического обмена с этой страной делать преждевременно.

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», между тем уверен, что «данные опроса не более, чем фейк».

Эксперт напомнил, что « потенциальный турист сильно отличается от «среднестатистического» жителя России, который не путешествует. Если в опросе принимали участие последние, тогда я соглашусь с его результатами, но туристы не смогли бы дать такие ответы. Вероятно, в опросе принимали участие те россияне, которые не имеют загранпаспортов, а таких в России 85%. Туристы же, которые хоть раз в жизни были в Египте, скучают по нему и вернутся туда при первой возможности.

Смею вас заверить, что в первый же день, после того, как станет известно, что Египет открыт, будет продано несколько тысяч путевок. Мы ждем открытия Египта к концу года».

Денис Ладыгин, генеральный директор компании «ЛД Тур», полностью разделяет мнение коллеги. По словам эксперта, «90% туристов, которые отдыхали в Египте, приобретут путевки сразу после того, как Египет вернется на российский рынок. Отложенный спрос на отдых в этой стране колоссальный.

Я надеюсь, что Египет будет открыт в ближайшее время. Сейчас острой потребности в нем нет, но когда закончится сезон в Турции, она появится».

/TOURBUS.RU