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Египет запускает систему электронных виз/ Суд продлил процедуру банкротства в туркомпании "Лабиринт" до октября/ В туристических зонах восточного Таиланда объявили штормовое предупреждение

Египет с 1 июня запускает систему электронных виз

Египет с 1 июня запускает систему электронных виз. Как заявил министр туризма Египта Яхья Рашид, «благодаря этой системе любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявление на получение электронной визы для въезда в нашу страну», - сообщает АТОР.

По словам министра, электронные визы могут быть получены и оплачены путешественниками заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс въезда и прохождение паспортного контроля в аэропортах. «Туристы смогут подать заявление на получение визы в режиме онлайн, каждой заявке будет присвоен соответствующий штрих-код. После утверждения египетских властей, копия визы будет направлена иностранному визитеру в электронном виде» - заявил г-н Рашид.

По его словам, кабмин утвердил электронный визовый проект в марте, чтобы быть готовыми к маю. Однако в итоге ввод новшества перенесли на июнь. «Новая визовая система будет в значительной мере способствовать ослаблению нагрузки на органы безопасности, а также служит удобству самих туристов», - считает глава египетского туризма.

Как отмечает АТОР, пока непонятно, как появление электронного визового формата повлияет на российский рынок, который, несмотря на нынешнее отсутствие, все-таки в ближайший год может вернуться в Египет. Как отметил Яхья Рашид, Египет обнародует список стран, чьи граждане могут въезжать в страну посредством получения визы в аэропорту по прибытии, позже.

Суд продлил процедуру банкротства в туркомпании "Лабиринт" до октября

Арбитражный суд Москвы 26 апреля по ходатайству конкурсного управляющего Анны Нехиной продлил процедуру банкротства в туркомпании ООО "Лабиринт" на шесть месяцев.

Как отмечается в информации на сайте суда, следующий отчет конкурсного управляющего о проделанной работе суд назначил на 25 октября, - сообщает «Интерфакс».

Арбитражный суд Москвы 27 апреля 2015 года признал несостоятельным (банкротом) ООО "Лабиринт" по его собственному заявлению.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 24 ноября 2016 года завершил процедуру банкротства в ООО "Компания Лабиринт", которое было признано банкротом 4 июня 2015 года по его заявлению. Кредиторам денежные средства не выплачивались из-за их отсутствия, дебиторскую задолженность взыскать не удалось.

Туроператор "Лабиринт", представленный тремя компаниями, объявил о приостановке деятельности 2 августа 2014 года. В результате этого пострадали больше 20 тыс. туристов.

Финансовая гарантия туроператора составляла в общей сложности 160 млн рублей. Сумма заявленных требований превысила 2,46 млрд рублей. Было подано более 24,3 тыс. заявлений.

В туристических зонах восточного Таиланда объявили штормовое предупреждение

Департамент метеорологии Таиланда опубликовал на своем интернет-сайте штормовое предупреждение на 27 — 30 апреля для провинций севера, северо-востока и востока страны, включая туристические зоны в провинциях Чонбури (Бангсен и Паттайя), Районг, Чантхабури и Трат (остров Чанг), - сообщает портал «Профи.Тревел»

Предупреждение также касается Бангкока на 28 — 30 апреля.

Таиландские метеорологи предсказывают сильные ветры, ливневые дожди и крупный град, и советуют жителям указанных в прогнозе провинций и иностранным гостям во время ухудшения погоды стараться избегать нахождения вблизи недостроенных зданий и высоких деревьев во избежание травм.

Департамент также сообщает, что в ночь со вторника на среду более 300 жилых построек в центральной провинции Накхон Ратчасима в 300 километрах от Бангкока пострадали от сильного ветра и града: у многих домов были сорваны крыши, на некоторые дома упали сломанные ветром деревья.

Штормовое предупреждение связано с перемещением из южного Китая на территорию Таиланда зоны повышенного давления, говорится в документе.

/TOURBUS.RU