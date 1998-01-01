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27 апреля
Казань вошла в ТОП-10 самых востребованных у иностранцев российских городов
Наши эксперты комментируют востребованность в этом сезоне туристических поездок в столицу Татарстана
Вместе с ростом популярности России как туристического направления среди иностранных туристов столица Татарстана – Казань – в 2017 году оказалась в десятке самых популярных российских городов. Краснодар же, располагавшийся в прошлом году на 6-м месте, летом этого года в рейтинг не попал, - сообщили нашему порталу в пресс-службе поисковой системы Kayak.
Вера Першина, региональный директор Kayak в России и Польше, отметила в этой связи, что «появление в лидирующей десятке Казани не случайно. Город активно развивается в последние годы, здесь открываются новые гостиницы, Казань готовится принимать гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Туристы едут сюда для того, чтобы познакомиться с красотами старинного города, но при этом могут насладиться и самой современной туристической инфраструктурой. Одним словом, интерес к Казани растет, наше исследование подтвердило эту тенденцию».
Комментируя эту новость, Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин", отметил в интервью нашему порталу, что "Казань входит в тройку самых посещаемых российскими туристами городов после Москвы и Санкт-Петербурга. Вероятно, у иностранных туристов такая же раскладка.
Казани удается совмещать историческую составляющую и современность: так, проходящие в Казани спортивные и культурные мероприятия придали городу современное звучание.
Благодаря поддержке в том числе местных властей, Казань на сегодняшний день является одним из самых динамично развивающихся городов Центральной России.
Если говорить о проблемах направления, то я бы отметил логистику туров. На сегодняшний день в Казань в основном едут на поезде, затрачивая на это более 10 часов. Надеемся, что после строительства высокоскоростных магистралей добраться сюда можно будет быстрее. Неплохо было бы развивать региональную сеть полетов, в том числе для того, чтобы привлекать туристов из восточной части России".
Михаил Романов, генеральный директор компании "Орфей", также назвал столицу Татарстана востребованным направлением у туристов: "Казань выгодно отличается от других городов наличием большого количества хороших отелей по доступной цене, здесь есть на что посмотреть, город активно развивается в туристическом плане. Конечно, туристы, как российские, так и иностранные, с интересом относятся в этому направлению".
/TOURBUS.RU
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