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27 апреля
Казань вошла в ТОП-10 самых востребованных у иностранцев российских городов

Наши эксперты комментируют востребованность в этом сезоне туристических поездок в столицу Татарстана


Вместе с ростом популярности России как туристического направления среди иностранных туристов столица Татарстана – Казань – в 2017 году оказалась в десятке самых популярных российских городов. Краснодар же, располагавшийся в прошлом году на 6-м месте, летом этого года в рейтинг не попал, - сообщили нашему порталу в пресс-службе поисковой системы  Kayak.
При этом неизменной в 2017 году оказалась первая четверка. Самыми популярными направлениями у иностранных туристов в России остались Москва, Санкт-Петербург, Омск и Новосибирск. Выросла популярность Сочи: южный город-курорт поднялся этим летом с 8-ой на 6-ю строчку рейтинга. Иркутск же, напротив, опустился с 5-ой строки на 7-ю.

 

Вера Першина, региональный директор Kayak в России и Польше, отметила в этой связи, что «появление в лидирующей десятке Казани не случайно. Город активно развивается в последние годы, здесь открываются новые гостиницы, Казань готовится принимать гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Туристы едут сюда для того, чтобы познакомиться с красотами старинного города, но при этом могут насладиться и самой современной туристической инфраструктурой. Одним словом, интерес к Казани растет,  наше исследование подтвердило эту тенденцию».

 

Комментируя эту новость, Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин", отметил в интервью нашему порталу, что  "Казань входит в тройку самых посещаемых российскими туристами городов после Москвы и Санкт-Петербурга. Вероятно, у иностранных туристов такая же раскладка.

Казани удается совмещать историческую составляющую и современность: так, проходящие в Казани спортивные и культурные мероприятия придали городу современное звучание.

Благодаря поддержке в том числе местных властей, Казань на сегодняшний день является одним из самых динамично развивающихся городов Центральной России.

 

Если говорить о проблемах направления, то я бы отметил логистику туров. На сегодняшний день в Казань в основном едут на поезде, затрачивая на это более 10 часов. Надеемся, что после строительства высокоскоростных магистралей добраться сюда можно будет быстрее. Неплохо было бы развивать региональную сеть полетов, в том числе для того, чтобы привлекать туристов из восточной части России".    

 

Михаил Романов, генеральный директор компании "Орфей", также назвал  столицу Татарстана востребованным направлением у туристов: "Казань выгодно отличается от других городов наличием большого количества хороших отелей по доступной цене, здесь есть на что посмотреть, город активно развивается в туристическом плане. Конечно, туристы, как российские, так и иностранные, с интересом относятся в этому направлению".

 

Самые популярные города России среди иностранных туристов

Место в 2017 году

Город

Место в 2016 году

Город

1

Москва

1

Москва

2

Санкт-Петербург

2

Санкт-Петербург

3

Омск

3

Омск

4

Новосибирск

4

Новосибирск

5

Владивосток

5

Иркутск

6

Сочи

6

Краснодар

7

Иркутск

7

Владивосток

8

Ростов-на-Дону

8

Сочи

9

Екатеринбург

9

Ростов-на-Дону

10

Казань

10

Екатеринбург

 

/TOURBUS.RU


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