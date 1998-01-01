Новости «Уральские авиалинии» начали летать из Жуковского в Тель-Авив Официальные представители Израиля и туроператоры уверены в хороших перспективах нового маршрута

Пресс-службы нового подмосковного международного аэропорта Жуковский и авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили о запуске нового рейса Жуковский - Тель-Авив - Жуковский. Прямое сообщение с Тель-Авивом через аэропорт Жуковский будет осуществляться три раза в неделю на лайнерах Airbus A-321, время в пути составит 4 часа 15 минут. C июля 2017 года количество рейсов увеличится до четырех в неделю. Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании "Уральские авиалинии".



Торжественная церемония открытия первого рейса состоялась вчера. В церемонии приняли участие первые лица аэропортового комплекса, представители авиакомпании, а также израильские дипломаты. "Отношения Израиля и России с каждым годом становятся прочнее во всех сферах, будь то межгосударственное сотрудничество или контакты на уровне неофициальной, народной дипломатии. Открытие нового прямого авиарейса между аэропортами им. Бен-Гуриона и Жуковский прежде всего отвечает заинтересованности граждан Израиля и России в более интенсивном общении, укреплении деловых, дружеских и родственных связей. Израиль приветствует это событие, благодаря которому создаются дополнительные возможности для организации комфортных путешествий израильских и российских туристов. Мы надеемся, что увеличение частоты полетов послужит росту обоюдного туристического потока, соединяющего наши страны", - подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Корен.



"Для Министерства туризма Израиля расширение прямого авиасообщения между Россией и Израилем является одной из первостепенных задач, ведь возможность легко, комфортно и без излишних затрат добраться до страны пребывания является одним из основополагающих критериев отличного отдыха! Мы очень рады, что в число первых десяти рейсов из аэропорта Жуковский вошел Тель-Авив. От лица Министерства туризма Израиля я хочу выразить благодарность представителям "Уральских авиалиний", аэропорту Жуковский, а также всем тем, кто способствовал запуску прямого рейса в Израиль! Очень приятно, что из года в год все большее количество туристов из России открывают для себя нашу солнечную и гостеприимную страну", - отметила глава департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.



"Уральские авиалинии" ежегодно открывают новые рейсы, особенно приятно делать это из Жуковского. У аэропорта огромный потенциал, а количество направлений, куда осуществляются полеты, постоянно растет. Надеемся, что рейс Жуковский - Тель-Авив будет востребован не только как бизнес-направление, но и в качестве маршрута для отпуска", - заявил, в свою очередь, коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.



Олег Драгунский, российский консультант-представитель израильской турфирмы Israel2Go, в беседе с корреспондентом нашего портала положительно оценил решение еще одного российского перевозчика летать в Тель-Авив. Эксперт надеется, что «увеличение перевозки (из московского региона в Израиль до сих пор летали только нацперевозчики Израиля и России) приведет к понижению авиатарифов и, как следствие, цены всего турпакета, что, в свою очередь, положительно отразится на направлении». Перспективы нового рейса эксперт оценивает как хорошие. По его словам, «в летнем сезоне борта будут грузиться за счет родственников, знакомых и близких израильтян, которые поедут в Израиль на отдых или по другим личным целям. Что же касается «чистого» турпотока, то в летний период он относительно невелик, однако этот традиционный летний спад на направлении, на мой взгляд, совершенно неоправдан – летом на Средиземноморском побережье Израиля всегда можно хорошо отдохнуть. Израиль находится на самом юге этого моря, и купальный сезон здесь длится с конца апреля до середины ноября. Температура воды здесь в Средиземном море уже в июне достигает отметки +26-27°С при температуре воздуха до +30°С. Как раз в этом году мы специально для туристов подготовили программы «Отдохнуть и посмотреть» для отдыха летом в Израиле на Средиземном море». /TOURBUS.RU



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