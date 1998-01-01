«Интурист» может создать собственную авиакомпанию

Наши эксперты комментируют информацию о том, что старейший туроператор задумался о собственном авиапарке

НТК "Интурист" задумался о создании собственной авиакомпании, сообщил генеральный директор туроператора Виктор Тополкараев, кторого сегодня цитирует «Интерфакс».

"О создании своей авиакомпании мы пока только задумались, а решение будет зависеть от результатов этого года. По нашим подсчетам, если объем меньше 600-700 тыс., то говорить об авиакомпании бессмысленно, поскольку самолеты будут недостаточно загружены.

Можно их загрузить 100% летом, но зимой они будут простаивать. И получится, что туроператор будет рисковать и как туроператор, и как авиакомпания. Если объем приблизится к миллиону туристов, то здесь уже имеет смысл задуматься", — расссказал г-н Тополкараев в рамках форума International Travel Forum Intourist, проходящего сейчас в турецком Белеке.

По его словам, в случае положительного решения, туроператор сможет рассчитывать на поддержку акционеров, в частности, Thomas Cook, а также опыт партнеров.

"Наши контакты на местном рынке, контакты с Росавиацией, с российскими авиакомпаниями позволяют сделать вывод о том, что если мы примем решение о такой модели развития, то реализовать ее мы сможем довольно быстро.

Я думаю, что это перспектива 2018 года, потому что мы в этой связи ждем еще открытия Египта: как только он появится на российском рынке, это сразу же упростит вопросы с самолетами. Потому что летом они заняты внутренним туризмом, Турцией, Грецией, другими выездными направлениями. Зимой они могут быть заняты Египтом, Таиландом, то есть иметь круглогодичную загрузку.

А с учетом наших объемов и наших программ мы сможем таким образом обеспечить круглогодичную загрузку", — подчеркнул он.

Напомни, что 75% акций старейшего отечественного туроператора компании НТК "Интурист" с 2011 года принадлежат европейскому туроператору Thomas Cook.

В 2017 году «Интурист» планирует обслужить суммарно около 1 млн туристов.

Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», заявил нам, что «подобная модель развития в Европе является основной. Все крупные европейские туроператоры, которых, конечно, не так много, используют свои авиакомпании, это позволяет разрабатывать собственные полетные программы, которые зависят не от возможностей того или иного перевозчика, а от возможностей своего парка.

У «НТК Интурист» хорошие объемы и они смогут реализовать задуманное, шансы на успех высоки. Создание собственной авиакомпании - логичный и правильный шаг, который поможет развивать бизнес по своим правилам, а не навязанным».

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», солидарен с коллегой и считает решение туроператора создать свою авиакомпанию разумным: «Любой туроператор, объемы которого превышают планку в миллион туристов в год для дальнейшего успешного развития бизнеса должен иметь свою авиакомпанию. С таким объемом туристов оператор сможет иметь в своем парке 6-7 самолетов и обеспечивать их загрузку.

«НТК Интурист» входит в топ - 5 крупных игроков рынка и для того, чтобы конкурировать с другими участниками, конечно, нужно иметь свою авиакомпанию. К тому же у туроператора стабильное финансирование».

Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро Тур», в свою очередь, напомнил нам, что «для создания авиакомпании нужны финансовые ресурсы и определенная стратегия, от правильности которой во многом зависит успех. Если туроператор хочет создать авиакомпанию для собственных чартерных программ, то это очень амбициозно и рискованно в нынешних реалиях, если же «НТК Интурист» хочет использовать свои самолеты и для выполнения регулярных рейсов, тогда это правильный расчет.

Сложно говорить о перспективах, не зная точно на какие ресурсы рассчитывает туроператор. Но в любом случае, создание еще одной авиакомпании положительно отразится на рынке авиаперевозок».

/TOURBUS.RU