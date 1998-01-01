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27 апреля
Авиакомпании, летающие в Турцию, переходят на «регулярку»
Наши эксперты комментируют большое число запросов на новые регулярные рейсы на курорты Турции на фоне продолжающейся неопределенности относительно возможности летних чартеров в эту страну  

На сайте Росавиации опубликован очередной проект приказа о допуске авиакомпаний к выполнению международных регулярных и чартерных рейсов. При этом большое количество запросов авиакомпаний касается регулярных рейсов в Турцию, - отмечает АТОР.

 

Так, авиакомпания Azur Air планирует расширить уже существующую перевозку. Авиакомпания может получить разрешение на увеличение с двух до четырех рейсов в неделю из Санкт-Петербурга в Даламан.

Также до четырех рейсов в неделю увеличивается объем перевозки в Анталию из Воронежа, Тюмени, Перми, Новосибирска, Калининграда. Частота рейсов из Калининграда и Кемерово в Анталию увеличивается с двух до трех в неделю.

  

«Икар» (бренд Pegas Fly) просит предоставить допуски на регулярные рейсы в Анталию из нового аэропорта Жуковский.

«Роял Флайт» хочет летать в Измир из Москвы (7 рейсов в неделю) и Санкт-Петербурга (2 рейса в неделю), в Бодрум из Архангельска (1 рейс в неделю), в аэропорт Газипаша (Анталия) из Санкт-Петербурга, Волгограда, Уфы, Самары, Минеральных вод, Нижнего Новгорода (по 3 рейса в неделю).

Nord Wind может получить допуски в Анталию из Магнитогорска и Чебоксар. По обоим направлениям планируется выполнять семь рейсов в неделю.

 

«За последние годы многие авиакомпании перешли по Турции в сегмент регулярной перевозки. Этот тренд наблюдается еще с июля прошлого года, когда чартерное авиасообщение с Турцией еще было закрыто - тогда остались открытыми регулярные рейсы в страну», - отмечает генеральный директор холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.

 

По его словам, новые запросы авиакомпаний напрямую не связаны с предупреждениями авиавластей о возможном закрытии чартерного авиасообщения с Турцией. Однако уже сейчас значительная часть перевозки туроператоров по Турции строится на регулярных рейсах.

Имеющейся регулярной перевозки при необходимости сейчас хватит для того, чтобы полностью обеспечить спрос на Турцию в апреле-мае, но летом будут нужны и чартеры

 

«По нашим оценкам, имеющейся регулярной перевозки вполне хватит для того, чтобы полностью обеспечить спрос на Турцию в апреле-мае. В летнем сезоне, конечно, необходимы чартерные программы», - говорит Дмитрий Горин.

 

Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс»,  в беседе с нами выразил уверенность в том, что «запросы авиакомпаний на выполнение регулярных рейсов в Турцию, естественно связаны с информацией о  возможном закрытии чартерного авиасообщения с этой страной. Конечно, операторы принимают решение подстраховаться». 

 

Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», назвал решение перевозчиков  перевести Турцию на «регулярку» правильным и хорошим, «ведь это позволит туроператором при любом раскладе возить туристов в Турцию. Для самих туристов – это тоже более чем положительный момент. На регулярных рейсах у туристов больше свободы с точки зрения отстаивания своих законных прав, чем на чартерных рейсах, здесь я говорю о жестком соблюдении расписания, компенсациях в случае задержки и отмены рейсов.

На самом деле, этот тренд наблюдается еще с прошлого года. Ряд турецких туроператоров запросили разрешение на выполнение регулярных рейсов еще зимой, заблаговременно позаботились об этом и были правы».

 

Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», солидарен с коллегами и отмечает, что «решение российских авиакомпаний увеличить количество регулярных рейсов в Турцию вполне логично. Делается это для того, чтобы отправлять туристов в Турцию при «любом исходе». Очень понятная тенденция, она всем пойдет только на пользу».

/TOURBUS.RU     


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