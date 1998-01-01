Новости Турбизнес Гоа просит правительство субсидировать летние чартеры из России Туроператоры обсуждают, насколько необходима мера, предложенная принимающими индийскими туркомпаниями

В Ассоциации путешествий и туризма Гоа призывают правительство субсидировать чартеры из России, опасаясь конкуренции Турции с Гоа в летнем сезоне, - сообщает АТОР. «Турция – новый конкурент Гоа в дележке российского «туристического пирога» - такие заголовки можно встретить в индийской прессе во второй половине апреля. Обозреватели признают, что первые 4 месяца 2017 года для Гоа были успешными в части объемов привлеченного туристического трафика из России, однако указывают, что снятие в апреле 25 чартеров с направления связано с тем, что Турция стала «фаворитом сезона» у россиян. Ассоциация путешествий и туризма Гоа (TTAG) утверждает, что число бронирований в наступающем летнем сезоне сократилось из-за потепления отношений России и Турции. Признавая, что общее число прибытий российских туристов на остров этой весной и летом, вероятно, превысит показатели аналогичного периода прошлого года, президент TTAG Савио Мессиас сетует при этом на понижение «качества» российского турпотока. «В первом квартале мы увидели рекордные показатели прибытий россиян на остров, однако проблема состоит в том, что мы получаем из России бюджетных туристов. Сокращается не только продолжительность их пребывания на Гоа, но и траты. Это, безусловно, влияет на туристический бизнес острова, который в очень большой степени зависит от денег, которые приносят именно российские туристы: их расходы все время были достаточно высокими, но не в последнее время», - говорит г-н Мессиас. В наступающем летнем туристическом сезоне, начало которого намечено на 10 мая, отмечают в TTAG, чартерные перевозчики резко сократили число рейсов на Гоа, и это, по мнению экспертов TTAG, связано с возвращением привычного россиянам отдыха в Турция с излюбленной системой «все включено». На Гоа, признает президент TTAG, работают всего три таких отеля. Тем временем, Ассоциация путешествий и туризма Гоа намерена обратиться к властям с предложением продумать программу субсидирования чартерных перевозчиков из России и ряда объектов инфраструктуры, которые могут привлечь россиян. Между тем Светлана Давидюк, директор департамента экзотики компании «Русский Эксппресс», отмечает что в конце марта традиционно зимние чартерные программы в Гоа сокращаются, и на апрель – начало мая остается небольшой объём перевозки. «Спад продаж по Гоа в апреле происходит ежегодно, но действительно, в этом году к нему добавилось переориентация туристов на бюджетный отдых в Турции. Падение спроса на Гоа есть, но оно не критичное, туры продаются без демпинга. У нас на майские праздники осталось совсем немного мест» – подчеркивает эксперт. «Для нас Гоа, прежде всего, зимнее направление. В апреле – мае закономерно происходит уменьшение турпотока в Индию, высокий сезон завершается. Наши туристы более ориентируются на летние месяцы, а это уже по большей части страны Средиземного моря, и Турция в том числе. – говорит Алена Хитрова, руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour . В беседе с нашим порталом Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», отметил, что «просьба турбизнеса Гоа субсидировать чартеры из России направлена, прежде всего, на то, чтобы чартеры из России в летний низкий сезон продолжали летат. Это инициатива была бы очень интересна туристам, которые выбирают местом отдыха Гоа, но никак не тем, кто привык привык летом отдыхать в Турции. В летний сезон туристы не едут массово на Гоа, поскольку это сезон дождей, конечно, дожди идут не постоянно, но некий дискомфорт все же есть. Но у Гоа и Турции совершенно разный клиент, семейные пары с детьми, отдающие предпочтение отдыху по системе «все включено» не поедут на Гоа». Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт тур», рассказала нам, что «сейчас отмечается традиционный спад продаж на направлении, но я не стала бы связывать его с активными продажами Турции. Летом поток на Гоа минимален, но не из-за присутствия Турции, а лишь потому, что это низкий сезон. Я склонна считать опасения местного турбизнеса несколько беспочвенными». / TOURBUS.RU



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