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Европейский союз отменяет роуминг/ Взрыв прогремел на курорте Херцег-Нови в Черногории/ Мальчик из России пострадал, занимаясь парасейлингом в Таиланде

Европейский союз отменяет роуминг с 15 июня

Совет Европейского союза утвердил переход на бесплатный роуминг для европейских пользователей на территории всех стран, входящих в союз, с 15 июня, - сообщает «Интерфакс».

Во вторник был принят последнее на пути к этой цели законодательное действие, которое ограничивает размеры платежей провайдеров мобильной связи друг другу для предоставления роуминга на всем пространстве ЕС.

"Когда европейцы поедут в летний отпуск, они смогут насладиться свободой мобильной связи и интернетом за границей, как у себя дома. ЕС облегчает нашу жизнь очень практичными способами", — отмечает министр по конкурентоспособности, цифровой, морской и сервисной экономике председательствующий в ЕС Мальты Эммануэль Маллиа.

Евросоюз больше десятилетия работал над переходом к бесплатному роумингу мобильной связи для пользователей. Роуминг без доплаты вскоре после 15 июня будет предоставлен также в не входящих в Евросоюз Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

Взрыв прогремел на автостанции курорта Херцег-Нови в Черногории

Взрыв произошел на дороге перед автобусной станцией черногорского курорта Херцег-Нови, один человек пострадал, сообщает местный телеканал RTCG.

По его данным, взрывное устройство находилось под автомобилем и сработало во время движения. В результате взрыва автомобиль врезался в причал. Водитель тяжело ранен, он госпитализирован.

Звук взрыва был слышен по всему центру города, на место вскоре прибыли пожарные, медики и полиция, часть шоссе закрыта для движения транспорта.

Как сообщили представители руководства автостанции, в момент взрыва на автобусной остановке находилось несколько сотен автобусов и множество пассажиров, у которых началась паника, но никаких последствий для безопасности людей не было, а все здания остались целы.

Мальчик из России пострадал, занимаясь парасейлингом в Таиланде

Десятилетний турист из России получил травмы при падении с парасейла (парашюта, прикрепленного тросом к катеру) в море на острове Пхукет в Таиланде, сообщает издание The Phuket News в понедельник.

Около полудня 24 апреля сотрудники полиции Карона получили сообщение о том, что на местном пляже пострадал десятилетний ребенок.

По словам представителя полиции, мальчик упал с двухметровой высоты, однако избежал серьезных травм, и к настоящему моменту уже выписан из больницы Patong Hospital, куда его доставили после инцидента.

Капитан катера, буксировавшего парашют, заявил полиции, что на гребной винт лодки накрутился целлофановый пакет, из-за чего двигатель заглох и парашют с мальчиком и инструктором начал падать.

Обеспечить безопасное приземление мужчинам не удалось, парашют потерял устойчивость и люди упали, получив легкие травмы.

Пока обвинений по факту случившегося никому не предъявлено, отмечает издание.

/TOURBUS.RU