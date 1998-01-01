Новости Турецкие отели дают россиянам первомайские скидки Туроператоры комментируют снижение цен на размещение в турецких курортных отелях на период предстоящих майских праздников

Турецкие отели в последнюю неделю апреля дают значительные скидки на заезды в период майских праздников, а перевозки достаточно, и желающие еще могут успеть купить тур, причем весьма дешево, - сообщает АТОР. «В данный момент мы получаем от турецких отелей дополнительные спецпредложения на майские праздники и до середины мая, скидка составляет 10-15%. Таким образом, у наших клиентов появилась возможность купить туры по более привлекательным ценам», - говорит Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel. Она также сообщила, что до 9 мая загрузка у туроператора составляет 82%, и этот показатель сопоставим с результатами 2015 года. Генеральный директор «Библио Глобус» в своем комментарии подчеркнула, что в значительной мере рост происходит благодаря большому количеству спецпредложений от турецких объектов размещения. Впрочем, говорит г-жа Костенко, Турция всегда была направлением, на котором интересные СПО появляются регулярно и довольно массово. В компании «Пегас Туристик» говорят, что объемы продаж Турции на эти майские праздники значительно выросли по сравнению с 2015 годом. Гендиректор туроператора Анна Подгорная констатирует факт наличия на рынке большого количества СПО с заездом на майские от разных отелей, однако подчеркивает, что наличие скидок от отеля туроператору вовсе не означает, что конечная цена турпродукта для туриста понизится именно на сумму скидки - цены на авиабилеты не идут вниз. Основатель онлайн-агрегатора пакетных туров Onlinetours.ru Константин Победкин отмечает, что, по данным аналитиков компании, на последней неделе апреля средний чек на пакетные туры в Турцию упал до 48 тыс. руб. (на 25% по сравнению со второй неделей месяца). По мнению г-на Победкина, это обусловлено тем, что к этому периоду более 300 турецких отелей выпустили спецпредложения на размещение в период майских праздников. В итоге продажи туров в Турцию на майские праздники у компании выросли на 50% в 2017 году по сравнению с 2015 годом. Между тем, сообщает АТОР, в Anex Tour не отмечают выпуска большего, чем ранее, количества акций и спецпредложений по Турции. «Новых акций в связи с ситуацией добавлено не было», - говорит Алена Хитрова, директор по связям с общественностью Anex Tour. Тем не менее и она отмечает, что «возможно некоторое снижение стоимости туров на период майских праздников, что позволит большему количеству туристов отдохнуть по наиболее выгодным ценам в эти дни». В группе компаний «Слетать.ру» значительного снижения цен на майские праздники по сравнению с мартом—апрелем 2017 года в динамике не наблюдают. Ее генеральный директор Евгений Данилович говорит о том, что «в условиях устойчиво лидирующего спроса на Турцию туроператоры не видят необходимости снижать цены на пакетные туры». Тем не менее, в компании указывают, что туры на майские праздники в Турцию сегодня и так дешевы. Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», в интервью нашему порталу отметил, что «продажи на майские праздники практически закрыты, спрос хороший, но праздники в этом году «разорваны», потому назвать продажи очень высокими тоже нельзя. Что касается скидок, то они есть. В последнюю неделю апреля турецкие отельеры предлагают выгодные предложения, но основные бронирования майских праздников произошли в марте-начале апреля по акциям раннего бронирования, сейчас идет добронирование оставшихся мест. Цены на праздничные даты несколько выше, чем после 10 мая, но при этом они все равно привлекательные». «Действительно, есть специальные предложения на майские праздники в небольшом количестве, турецкие отели в целом лояльны к постоянным партнерам – туроператорам. Продажи на период праздников были хорошие, сейчас практически все даты закрыты», - рассказала нам Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора «TUI Россия». «Эти майские праздники для большинства российских туристов, отправившихся за рубеж, пройдут в Турции. Каждый второй запрос на праздничные даты приходится именно на эту страну. И, действительно, цены очень привлекательные - значительных отличий в праздничный и предпраздничный период нет. Даже сейчас, меньше чем за неделю до вылета, можно найти туры за 40-50 тыс. рублей на двоих взрослых. При этом такая стоимость - не только заслуга турецких отельеров. Цены на авиабилеты в составе турпакетов тоже находятся на грани себестоимости», - отметила, в свою очередь, Мария Конабеева, директор по маркетингу TBS Group. Наконец, Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании «Скидка тур», заявила, что «спрос на Турцию сейчас очень хороший, туристы очень соскучились по отдыху в этой стране – безвизовой, красивой, доступной. Скидки есть, и они значительные. Так, тур на майские праздники сейчас можно приобрести за 24 тыс. рублей на двоих». /TOURBUS.RU

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