Новости Facebook собирается купить TripAdvisor? Наши эксперты комментируют слухи о планируемой «сделке века» на рынке онлайн-трэвел

В последнее время в профессиональной среде услились слухи о скорой покупке ведущего мирового портала туристических отзывов TripAdvisor. Отметим, что наа прошлой неделе TripAdvisor объявил, что достиг полумиллиарда отзывов и мнений, которые оставили на его страницах путешественники со всего мира. Отмечается, что на сайте каждую минуту появляется около 290 новых отзывов от туристов. Как отмечает Сергей Хомяков, эксперт по европейскому туристическому опыту, кторого цитирует РСТ, «Слухи, которые сейчас циркулируют вокруг TripAdvisor, заслуживают внимания еще и потому, что в последнее время было совершено несколько крупных покупок на рынке ОТА. Так, Priceline Group (собственник Booking.com) купила Momondo за $550 млн, китайское ОТА Ctrip приобрело шотландский метапоисковик Skyscanner за €1,79 млрд, а чешский фонд Rockaway в рамках процедуры банкротства стал обладателем активов печально известного Unister. К слухам о продаже TripAdvisor стали относиться особенно серьезно после сильного падения биржевой стоимости ресурса. Еще в июне 2014 года акции рейтингового портала оценивались в $109 за акцию, а сейчас всего $42. Таким образом рыночная стоимость ресурса сегодня составляет $6 млрд при стоимости Priceline, например, $87 млрд, Expedia – $19 млрд. Причинами такого падения стоимости эксперты считают прежде всего финансовые показатели, а также откровенно затянутый процесс перепрофилирования чисто оценочного ресурса в мультифункциональный портал, предлагающий, в том числе, бронирование отелей, который TripAdvisor начал предпринимать после удачного примера Holidaycheck. А теперь главная интрига – основными претендентами на покупку эксперты считают Facebook и Amazon. Если это произойдет, то картина мирового онлайн-трэвел сильно изменится. Эксперты предполагают много сценариев, вот один из них. Facebook – ведущая всемирная социальная сеть, и если она добавит миллионы feedbacks от TripAdvisor и функционалы проекта SeatGuru & Co, то очень велика вероятность изменения в тренде клиентских предпочтений. Ну а какую синергию и экономию рекламных бюджетов получит TripAdvisor, даже предположить сложно. В результате слияния этих бизнесов можно получить огромный кумулятивный эффект». Комментируя эти предположения, Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-трэвел TRAVELHUBR отметил в беседе с нашим порталом: «Для Facebook это бы выглядело очень логичным шагом. Согласно данным многочисленных опросов, первое место среди источников информации о выборе направления являются социальные сети. Недавно Facebook выпустил сервис персональных путеводителей City Guides и логично было бы расширить базу описаний достопримечательностей, т.к. рекомендации Facebook основаны только на данных пользователей. С точки зрения развития сервиса TripAdvisor объединение с Facebook правильный следующий шаг. Сейчас в Tripadvisor используется интеграция с Facebook для получения информации оставленной на сервисе друзьями, т.е. оба сервиса пытаются решить одну и ту же задачу, но вышли из разных отправных точек и могут очень хорошо дополнить друг друга. И еще важный аспект — это частота использования сервиса. Вы пользуетесь TripAdvisor несколько раз в год при планировании поездки, а в Facebook заходите каждый день. Уверен, что в случае покупки TripAdvisor также будет «интегрирован» в нашу жизнь». «Это совершенно ожидаемые поглощения. Законы бизнеса состоят в том, что весь бизнес постепенно консолидируется, укрупняется. По факту Trip Advisor – система поиска туров, и было бы странно, если бы ей не интересовался Google. Но Facebook и Amazon – тоже вполне закономерные игроки. Facebook имеет огромную аудиторию и знает, как таргетировать рекламу. Amazon дополнит свой ассортимент. На мой взгляд, со временем поисковые системы начнут скупать метапоисковики», - говорит Илья Отькал, генеральный директор Tourex.me. «В марте Facebook анонсировал сервис персональных путеводителей City Guides. Покупка TripAdvisor для Facebook будет логичным продолжением для развития этого сервиса. Используя огромную базу отзывов и рекомендаций, накопленную в TripAdvisor, вместе с информацией о пользователях социальной сети и их интересах, Facebook сможет сделать очень интересный продукт. Планировать путешествие, искать места для отдыха и развлечений – все это можно будет делать, не покидая Facebook», - заключил Сергей Попиневский, директор по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com. /TOURBUS.RU

Теги: TripAdvisor , Facebook, Онлайн-трэвел, Социальные сети, Поглощения и слияния в турбизнесе Назад к списку новостей

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