Новости В столице представили новую систему бронирования для турагентств под девизом «Прикоснись и путешествуй» Вчера в Москве прошла презентация инновационной отечественной системы В2В- бронирования практически всех видов туруслуг One Touch&Travel

Открывая вчерашнюю презентацию нового онлайн-проекта, Вадим Шпильман, генеральный директор OneTouch&Travel (на фото), рассказал, что в сегменте В2В, на который рассчитана его система, «есть достаточно много хороших сервисов онлайн-бронирования, но все они предоставляют достаточно узкий круг услуг. Так, такие сервисы предоставляют например, авиабилеты плюс отели или отели плюс трансферы, но до сих пор никто не смог предложить сервис «одного окна», который мог бы полностью удовлетворить потребности туриста. Наш ресурс - новинка на российском рынке, он предлагает авиабилеты и отели (в системе присутствует порядка 490 тыс. отелей), санатории в России, трансферы, аренду машин, экскурсии, страхование и даже заказ цветов. У нас есть контракты со всеми главными мировыми системами бронирования и поставщиками по каждому сервису. Кроме того, мы работаем и по прямым договорам с поставщиками». Эксперт также рассказал, что «система One Touch&Travel аккумулирует в себе сервисы, которые отвечают практически всем потребности клиента туристического агентства. Система позволяет быстро в онлайн-режиме обработать запрос клиента, забронировать и купить авиабилеты, номер в отеле или апартаменты, трансферы, экскурсии по всему миру, круизы по рекам и морям, купить страховку, заказать аренду машины, столик в ресторане в любом городе и так далее – даже цветы в номер. Важно отметить, что в нашей системе агент сможет мгновенно забронировать все услуги и в ту же минуту получить ваучеры и выписать билеты - у нас нет таких понятий, как тур «под запрос». После оплаты клиент сразу же получает на руки весь пакет документов. Вместе с авиабилетами и ваучерами агентство выдаст туристу буклет, в котором будут собраны информация по стране пребывания, контактная информация, памятка». «OneTouch &Travel разработан для того, чтобы упростить и ускорить процесс «мысль-действие-реальность» буквально до одного прикосновения к системе. «Прикоснись и путешествуй» — вот техника воплощения осознанного желания клиента. Как говорится, стоит только захотеть!», - добавил эксперт. «Мы являемся туроператором, наш сервис ориентирован исключительно на работу с туристическими агентствами. Мы создали платформу, подключаясь к которой, туристическое агентство получает доступ к широчайшему спектру услуг и зарабатывает на продажах. Регистрация в системе элементарная. Но есть два обязательных условия. Один из наших принципов – мы работаем только с теми агентствами, у которых есть офисы, сайт и логотип. Хотелось бы также указать на реестр турагентств, на сегодняшний день он необязателен, но если агент вступил в него и у него есть реестровый номер, нам позволит это быстро транслировать информацию на Ростуризм. После прохождения регистрации в нашей системе, агентство вводит логин и пароль и переходит в саму систему. Здесь агент попадает в свой личный кабинет, где есть много совершенно разных функций, в том числе здесь анонсируются наши мероприятия, спецпредложения для агентов», – заключил г-н Шпильман. /TOURBUS.RU

