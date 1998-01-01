Новости TUI хочет войти в тройку крупнейших туроператоров России Генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура рассказал, как продается Турция, будет ли на направлении демпинг и зачем оператор изменил агентскую политику

На прошлой неделе завершился «Солнечный рестарт» – масштабное агентское мероприятие, организованное оператором «TUI Россия». Торжественное «открытие» летнего сезона проходило с 17 по 20 апреля в Турции, в одном из лучших отелей Белека – RIU Kaya Palazzo 5*. «Перезагрузиться» приехали более 400 представителей туристической розницы со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Владимира, Иваново, Екатеринбурга, Самары, Казани, Челябинска и других городов. «В этом году мы планируем увеличить наши объемы в 3,5 раза по отношению к 2016 году,– заявил генеральный директор «TUI Россия»Тарас Демура на пресс-завтраке в рамках «рестарта». – Наша задача – построить устойчивую и прибыльную компанию. Мы не пытаемся угадать, что будет завтра, а задаем себе вопрос – какими мы должны стать, чтобы достойно ответить на любые вызовы времени? В следующем году мы хотим вырасти еще вдвое и войти в первую тройку туроператоров на российском рынке». Этим летом туроператор запланировал отвезти в Турцию около 200 тысяч российских туристов. Еще порядка 150 тысяч – по другим направлениям. Речь в первую очередь о Кипре, Болгарии, Греции и Черногории: продажи туров в эти страны идут очень активно. Спрос на российские курорты заметно оживился после информации о возможном запрете чартеров в Турцию. Тарас Демура признает - информация о том, что Турция может быть закрыта, сильно ударила по направлению, в первые дни продажи сократились более чем в два раза. Однако в TUI прогнозируют, что к концу этой недели объем и темп бронирования должны вернуться к прежним высоким показателям. «До появившейся новости о возможной приостановке чартеров мы оценивали, что турпоток из России в Турцию этим летом может достичь 3-4 млн человек. Хочу подчеркнуть, что мы готовы к любому повороту событий, и даже если страну «закроют», никто из наших клиентов не пострадает. Туристам будут предложены альтернативные направления или возвращены деньги», – подчеркнул глава «TUI Россия». На сегодняшний день туроператор реализовал порядка 30% летних туров в Турцию. Наибольшим спросом у россиян пользуются недорогие «пятерки» (на них приходится около 50% продаж), четырех- и трехзвездные гостиницы (30%), а также люксовые отели (20%). Для того чтобы турецкие отели «держали марку» и соответствовали заявленным звездам, TUI нанимает специальных менеджеров по качеству, которые ежедневно проверяют гостиничные рестораны и общественные зоны. По словам г-на Демуры, турецкие отельеры умеют оперативно и грамотно реагировать на рыночные изменения. Что касается туроператорского демпинга на турецком направлении, то руководитель «TUI Россия» не прогнозирует «кровопролитных» ценовых войн, объясняя это сбалансированностью и даже некоторым дефицитом перевозки. Серьезной конкуренции со стороны онлайн-трэвел-агентств Тарас Демура также не видит, по крайней мере, ОТА точно не могут заменить классических туроператоров на массовых пляжных направлениях. Соперничество возможно только в сегменте городских поездок. При этом в «TUI Россия» намерены планомерно развивать онлайн-продажи через сайт и довести сегодняшнюю долю в 7% до 20% в ближайшие полтора года. Изменение комиссионной политики – еще один волнующий агентства вопрос. Напомним, о «новой стратегии дистрибуции» оператор объявил в начале апреля. Базовая комиссия была снижена до 7%, максимальная увеличена до 14%. «Средняя комиссия, по большому счету, не поменялась, мы просто «раздвинули» границы вознаграждения, сделав более привлекательными условия сотрудничества для тех агентств, кто работает с нами постоянно», – подчеркнул г-н Демура. При расчете скидки будет учтен целый ряд параметров, поэтому зарабатывать смогут как те, кто продает много недорогих туров,так и те, кто бронирует редко, но показывает высокий оборот. С разъяснения новой системы сотрудничества с розницей начал свою речь Али Микаилов, директор по управлению продажами «TUI Россия», выступая перед агентами в первый день открытия «Солнечного рестарта». Также г-н Микаилов рассказал о партнерских программах привилегий «TUI Silver Сlub» и «TUI Gold Сlub», которые действуют для независимых агентств и позволяют получать повышенное вознаграждение (от 11,5% и 12% соответственно) и дополнительные бонусы. В этом году туроператор впервые представил собственные концепции отдыха для туристов. Концепция TUI Fun&Sun ориентирована на семьи с детьми и реализуется в двух отелях Турции: Club Saphire 5* и Club Marmaris 5*. Здесь также будет работать детский клуб «TUI Тукан». Концепция TUI Day&Night Connected, представленная в турецком отеле Club Hydros HV1, разработана с учетом интересов молодежи. Программа насыщенная: днем – спорт и анимация, вечером – шоу и дискотеки. Новинки разработаны специально для рынка России и стран СНГ. «Уровень продаж пока дажевыше, чем мы планировали. Если эксперимент окажется успешным, в следующем году доведем число таких отелей до двадцати», – сказал Тарас Демура. Уже на этой неделе отели с новыми концепциями примут первых гостей из России. Агенты, принявшие участие в «Солнечном рестарте», лично их проинспектировали. Также представители розницы смогли напрямую пообщаться с ведущими отельерами Турции. На workshop представители гостиничного сектора страны дали свою оценку российскому рынку, единодушно признав его одним из наиболее приоритетных. Например, Екатерина Романова, представитель бренда Letoonia Resorts, рассказала, что по сравнению с 2015 годом продажи из России уже выросли двое. «Доля российских туристов в наших отелях составляет 30-40%. Мы видим, что россияне после отсутствия Турции в прошлом году стали активно возвращаться», – прокомментировала она. В рамках мероприятия прошел и workshop, в котором приняли участие 50 отельеров, в частности, из TT Hotels, TUI Blue, Kaya Hotels, Calimera Serra Palace, Primasol Serra Garden, Gloria Hotels and Resorts, Eftalia Marine Resort. Насыщенной была и развлекательная программа «Солнечного рестарта»: караоке-баттл, зажигательные дискотеки, вечер в компании «Сестер Зайцевых» из Comedy Club, увлекательный квест в старом городе Антальи. Перезагрузиться и настроиться на успешный летний сезон агентам помогли специальные гости мероприятия – группа «Потап и Настя Каменских». /TOURBUS.RU

Теги: «TUI Россия», Выездной туризм, Средиземноморье, Анталья, Белек, Летний отдых, Семейный отдых, Тарас Демура Назад к списку новостей

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