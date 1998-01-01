Определены имена победителей онлайн-академии Израиля

Онлайн-академия Израиля стартовала в декабре 2016 года. За четыре месяца ее студентами стали 377 человек, 200 из которых успешно прошли обучение и получили почетный сертификат «Дипломированного специалиста по Израилю». Первые двадцать выпускников (ознакомиться со списком можно на сайте проекта в разделе «Выпускники») были отмечены специальными призами.

Среди студентов, успешно завершивших обучение, Департамент Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ разыграл два сертификата на проживание в роскошных израильских гостиницах.

Победителями стали:

Елена Полякова, компания «ТРИО групп», Москва

Альбина Сагатдинова, компания «Мираль», Уфа

А главный приз – поездка в Израиль – был присужден Анне Румянцевой из компании «Агентство БОН ВОЯЖ», Санкт-Петербург.

От всей души поздравляем вас, дорогие победители!

Онлайн-академия разработана Департаментом Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ совместно с издательским домом «Турбизнес». Цель проекта — помочь профессионалам туристической отрасли подробнее познакомиться с самыми интересными направлениями Израиля, новыми туристическими продуктами, а также проверить свои знания и закрепить их. Учебные материалы в академии разбиты на шесть разделов. Изучив каждый и успешно пройдя тестирование, «студенты» академии получат сертификат «Дипломированного специалиста по Израилю».

Проект продолжает работу!

Чтобы поступить в академию, достаточно зарегистрироваться на сайте www.israel-learning.ru — и можно начинать обучение!

Доступ к проекту также открыт из раздела «Онлайн-обучение» на этом портале.

Удачи! Вас ждет Израиль!