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Российские авиакомпании увеличивают количество регулярных рейсов в Турцию/ Pegas Fly запросила допуски на рейсы из Жуковского в Турцию и Китай/ Суд ввел в отношении авиакомпании Metrojet процедуру наблюдения

Российские авиакомпании увеличивают количество регулярных рейсов в Турцию

Четыре российские авиакомпании запросили у Росавиации разрешение на увеличение количества регулярных рейсов в Турцию, сообщается на сайте ведомства, который цитирует «Интерфакс».

Так, Azur air хочет увеличить количество регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Даламан, а также в Анталью из Воронежа, Тюмени, Перми, Новосибирска, Калининграда, Кемерова и Челябинска. По всем этим маршрутам у компании уже есть перевозки.

Авиакомпания "Икар" намерена запустить регулярные рейсы семь раз в неделю в Анталью из аэропорта Жуковский.

"Роял Флайт" планирует запустить рейсы в Измир из Санкт-Петербурга и Москвы, перевозки в Бодрум из Архангельска, а также рейсы в Газипашу из Петербурга, Волгограда, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода и Минеральных Вод.

Также авиакомпания Nordwind Airlines просит у Росавиации разрешение на полеты в Анталью из Магнитогорска и Чебоксар.

Pegas Fly запросила допуски на рейсы из Жуковского в Турцию и Китай

Авиакомпания Pegas Fly запросила у Росавиации допуски на рейсы из аэропорта Жуковский в турецкую Анталью и 13 городов Китая, следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

Перевозчик претендует на семь частот в неделю в Анталью, на две частоты в неделю в Наньчан, Чунцин, Хух-Хото, Хайкоу, Ченду, Нинбо, Фунчжоу, Гуйян и на три частоты — в Цзинань, Куньмин, Шицзячжуан, Нанкин, Шеньчжень.

Как сообщал ранее «Интерфакс», с 5 июня рейсы из подмосковного Жуковского в Пекин планируют открыть "Уральские авиалинии".

На сегодня в аэропорту обслуживаются российская авиакомпания "Уральские авиалинии" (выполняет рейсы в Душанбе и Худжанд), киргизская Air Manas (рейс в Бишкек) и белорусская "Белавиа" (рейс в Минск).

В 2016 году Жуковский обслужил всего около 53 тыс. человек при прогнозе на 350-400 тыс. человек.

Суд ввел в отношении авиакомпании Metrojet процедуру наблюдения

Арбитражный суд Москвы 17 апреля признал обоснованными требования ИФНС России №23 по Москве о банкротстве ООО "Авиакомпания Когалымавиа" (Metrojet), говорится в материалах суда, размещенных на сайте.

Суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения и включил требования налогового органа в размере 155,8 млн рублей в реестр кредиторов должника.

Суд утвердил временным управляющим авиакомпании Римму Багавиеву.

Рассмотрение дела о банкротстве авиакомпании по существу суд назначил на 19 октября.

Между тем, ранее заседания по делу о банкротстве "Когалымавиа" неоднократно откладывались в связи с надеждой урегулировать спор. Так, на заседании суда 6 февраля говорилось, что авиакомпания "Когалымавиа" выплатила ФНС России 10,3 млн рублей долга. При этом представитель авиакомпании просила тогда отложить слушание до рассмотрения в Мосгорсуде жалоб, которые могут повлиять на принятие решения по данному делу.

Представитель ООО "ТТ-Трэвел", которое также участвует в деле о банкротстве авиакомпании, выступил тогда против отложения и просил ввести процедуру наблюдения.

Авиакомпания "Когалымавиа" планирует урегулировать с ФНС спор в рамках дела о банкротстве, сообщалось на заседании суда в ноябре 2016 года. Такая надежда основана "на позиции Верховного суда РФ, который в октябре 2016 года рассматривал споры, касающиеся авиакомпании", сказала представитель должника.

Представитель ФНС тогда подтвердила слова представителя авиакомпании и заявила, что не возражает против отложения слушания по делу о банкротстве.

/TOURBUS.RU



