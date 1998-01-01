«Северную» и «Южную» Венеции свяжет прямой авиарейс

Как стало известно нашему порталу, авиакомпания Alitalia с 3 июня 2017 года открывает прямое сообщение из Петербурга в Венецию. По сообщению перевозчика, рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А320 с частотой раз в неделю.

При этом аналогичные рейсы из города на Неве в Венецию ранее уже осуществлялись, однако по разным причинам из расписания авиакомпаний были удалены.

«В принципе, любое расширение числа направлений для перевозки клиентов можно только приветствовать, - говорит руководитель петербургского представительства компании PAC Group Лариса Дятлова. – А Венеция – тот город, который наверняка будет интересен как туристам, предпочитающим путешествия по земле, так и стартующим в круизы».

«Прямой рейс Alitalia заметно расширяет возможности для доставки туристов, - добавляет Лариса Дятлова. – У нас есть туры, предусматривающие отдых на Венецианской ривьере, однако сейчас для массового туриста мы осуществляем их с перелетом до Римини и последующим трансфером.

Но, учитывая наличие прямого рейса, не исключен и вариант перелета в Венецию. Особенно удобен этот рейс будет для тех клиентов, которые отправляются из Венеции в круиз: таких достаточно много. Не говоря уже о том, что сам по себе город всегда остается интересным для тех, кто интересуется историей и архитектурой».

В свою очередь, генеральный директор компании «Арт-тревел» Мария Ушакова отмечает, что в этом сезоне продажи по Италии идут на гораздо более высоком уровне, чем в 2016-м, а возросшим спросом пользуются практически все итальянские направления.

«Интерес к Италии есть всегда – даже в несезон, – говорит она. – Особенно это касается таких стабильно пользующихся спросом направлений как Рим, Милан, Флоренция и Венеция – поток туристов в эти города не слишком зависит от сезона. Однако появление прямого рейса для того или иного региона всегда означает увеличение возможности привлечения гостей».

Вместе с тем эксперты полагают, что загрузка рейсов Петербург-Венеция будет зависеть не только от уровня спроса, но и от цены предложения. «При желании добраться из Петербурга до Венеции, с учетом довольно большого выбора рейсов в Италию и возможностей пересадок, не составляет труда, – считают в турфирмах Северной столицы. – Если цена прямого перелета окажется предпочтительной – спрос наверняка будет. А если будет завышенной – вряд ли».

В настоящее время стоимость прямого перелета на «крыльях» Alitalia (туда и обратно с продолжительностью полета в 3 часа 20 минут) оценивается в сумму около 16 тыс. рублей, в то время как варианты с пересадкой (включая использование рейсов иных компаний) и стоят дороже, и времени отнимают больше.

Однако уровень реального спроса покажет только загрузка новых рейсов.

/TOURBUS.RU