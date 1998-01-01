Новости Российские компании снова хотят проводить MICE-мероприятия за рубежом Наши эксперты комментируют результаты исследования об изменении предпочтений российских компаний, организующих деловые мероприятия

Эксперты ГК «Аэроклуб» предоставили нашему порталу анализ запросов компаний, работающих в России, на организацию корпоративных мероприятий за последние три года и выяснили, как менялся спрос на их проведение в период кризиса. Исходя из исследования, экономическая нестабильность и валютные колебания не привели к серьезному сокращению числа деловых мероприятий. Несмотря на некоторое снижение числа мероприятий, организованных за рубежом в начале периода кризиса, интерес к ним в 2016 году восстановился и даже вырос. Если в докризисном 2013 году соотношение между числом организованных мероприятий в России и за границей составило 90% на 10%, то в 2016 доля зарубежных мероприятий достигла 20%. Исследование показало, что на Москву и Подмосковье приходится более 35% всех мероприятий, проводимых в России, на втором месте по востребованности – Санкт-Петербург, где проводится около четверти выставок, конференций, тимбилдингов и других корпоративных мероприятий. При этом эксперты отмечают, что после Чемпионата мира по футболу в 2018 году интерес к Cеверной столице может вырасти за счет увеличения числа подходящих для MICE-мероприятий площадок и гостиниц. Третье место среди российских направлений в 2016 году занял Сочи (20%), также существенная часть мероприятий проводилась в Казани (15%) и Калининграде (5%). Эксперты также отмечают, что интерес к крымскому направлению среди корпораций все еще низок и в 2017 году ситуация не изменится. Самыми востребованными зарубежными направлениями для проведения выездных конференций, семинаров, тимбилдингов в 2016 году стали Германия, Франция и Италия. Их популярность обусловлена как расположением штаб-квартир многих компаний в этих странах, так и возможностью комфортно и быстро добраться до места мероприятия, а также большим количеством достопримечательностей. Стоит отметить, что в пятерку лидеров прошлого года впервые за долгое время попала Грузия и сразу стала наиболее популярной среди стран ближнего зарубежья для организации мероприятий, заинтересовав корпорации в первую очередь оптимальным соотношением «цена-качество». При этом очень высокий интерес сохраняется к турецкому направлению, и во второй половине года Турция может занять одну из лидирующих позиций в этой сфере. «Обучение персонала и личные встречи с партнерами и клиентами приобретают еще большее значение в кризис, поэтому компании не отказались от мероприятий, в том числе зарубежных, хотя их структура несколько изменилась. Например, выездные мероприятия по-прежнему длятся около 4 дней, но компании меньше тратят на развлекательную программу и больше инвестируют в приглашение интересных спикеров и тренеров», – отметил гендиректор ГК «Аэроклуб» Денис Матюхин. Елизавета Григорьева, руководитель направления по организации деловых поездок ГК «ЛАНИТ», в беседе с нами согласилась с данными компании «Аэроклуб» о росте интереса к проведению корпоративных мероприятий за рубежом: «В 2014-2015 годах MICE-cектор активно переориентировался на проведение мероприятий внутри России, но в прошлом году ситуация начала меняться - мы провели несколько крупных мероприятий за рубежом, думаю, что эта тенденция будет продолжаться. Хотя, конечно, стоит отметить, что рост спроса на проведение деловых мероприятий в России привел к появлению новых проектов и форматов. Регионы сейчас продвигают себя в этом сегменте, активно работает в этом направлении Екатеринбург, даже в подмосковном Чехове появился крупный проект - творческая резиденция «Чехов APi». Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро Тур», также говорит о росте интереса клиентов к проведению мероприятий за рубежом. По словам эксперта, «интерес к проведению деловых мероприятий за границей был всегда, просто наши отношения со всем миром сейчас не такие радужные, как хотелось бы, и клиенты обратились к внутреннему рынку. Но сейчас отношение клиентов к этой ситуации поменялось, многие обходят запреты и возвращаются за рубеж. И это нормально, все-таки уровень сервиса, отношение к клиенту за границей пока что выше». /TOURBUS.RU

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