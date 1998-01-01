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Cтраховая компания ERV заметно расширила клиентскую базу и нашла новых партнеров

Единственная в России компания, занимающаяся исключительно туристическим страхованием, рассказала об итогах минувшего года и планах по развитию бизнеса

В 2016 году компания ERV отметила юбилей – десятилетие работы в России.

В юбилейный год Компания укрепила свои позиции: по данным рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) ERV занимает 4 место по страхованию выезжающих за рубеж (по итогам 1 полугодия 2016 года), 2 место по страхованию профессиональной ответственности туроператоров (по итогам 1 полугодия 2016 года), а также 3 место по страхованию путешествующих на российском рынке банкострахования.

Несмотря на то, что не существует чистого рейтинга по страхованию выезжающих за рубеж (этот вид рассматривается вкупе с добровольным медицинским страхованием, финансовыми рисками, страхованием от несчастных случаев и страхованием пассажиров), ERV сохраняет топовые позиции исключительно с результатами по туристическому страхованию, соревнуясь с лидерами всего страхового рынка.

По данным за 2016 год количество застрахованных составило порядка 1,5 миллионов человек, что составляет более 10% рынка.

Компания урегулировала более 24 тысяч страховых случаев.



В 2016 году рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в третий раз подтвердило рейтинг надежности страховой компании ERV (АО «ЕРВ Туристическое Страхование») по национальной шкале на уровне A+(I) «Очень высокий уровень надежности».

Прогноз по рейтингу установлен стабильный, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.

В 2016 году Компания продолжила наращивать туроператорский портфель: ERV заключила партнерское соглашение с ANEX Tour, а также вступила в 2017 год с новыми крупными партнерами, такими как компания TUI и российский туроператор компания «Данко Трэвел Компани».