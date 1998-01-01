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25 апреля
Cтраховая компания ERV заметно расширила клиентскую базу и нашла новых партнеров
Единственная в России компания, занимающаяся исключительно туристическим страхованием, рассказала об итогах минувшего года и планах по развитию бизнеса
В 2016 году компания ERV отметила юбилей – десятилетие работы в России.
В юбилейный год Компания укрепила свои позиции: по данным рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) ERV занимает 4 место по страхованию выезжающих за рубеж (по итогам 1 полугодия 2016 года), 2 место по страхованию профессиональной ответственности туроператоров (по итогам 1 полугодия 2016 года), а также 3 место по страхованию путешествующих на российском рынке банкострахования.
Несмотря на то, что не существует чистого рейтинга по страхованию выезжающих за рубеж (этот вид рассматривается вкупе с добровольным медицинским страхованием, финансовыми рисками, страхованием от несчастных случаев и страхованием пассажиров), ERV сохраняет топовые позиции исключительно с результатами по туристическому страхованию, соревнуясь с лидерами всего страхового рынка.
По данным за 2016 год количество застрахованных составило порядка 1,5 миллионов человек, что составляет более 10% рынка.
Компания урегулировала более 24 тысяч страховых случаев.
Прогноз по рейтингу установлен стабильный, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
В 2016 году Компания продолжила наращивать туроператорский портфель: ERV заключила партнерское соглашение с ANEX Tour, а также вступила в 2017 год с новыми крупными партнерами, такими как компания TUI и российский туроператор компания «Данко Трэвел Компани».
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