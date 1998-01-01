Новости По мнению египетских экспертов, российские туристы не вернутся в Египет до середины 2018 года Туроператоры комментируют пессимистичные прогнозы главы Ассоциации туристических инвесторов Южного Синая

Российские туристы вряд ли вернутся в Египет раньше 2018 года, сообщил в интервью газете Daily News Egypt глава Ассоциации туристических инвесторов Южного Синая Хишам Али, - информирует «Интерфакс». "Египетское правительство прилагает большие усилия для пересмотра мер безопасности в аэропортах страны для того, чтобы возобновить полеты россиян в Египет, но российские власти до сих пор выдвигают им все новые и новые требования. Я не ожидаю возвращения россиян в Египет раньше середины 2018 года", — сообщил г-н Али. "Туризм теперь очень политизирован, и это стало ясно в последнее время. Многие российские чиновники, которые посетили Каир за последние месяцы, говорили о возобновлении рейсов в ближайшее время. Тем не менее, ситуация и сейчас выглядит далекой от разрешения", — сказал он, добавив, что до запрета авиасообщения между РФ и Египтом в 2015 году доля россиян в общем въездном турпотоке в арабскую республику превышала треть. Г-н Али сообщил также, что в последнее время на курорт Шарм-эль-Шейх приезжает все больше туристов из Восточной Европы, Германии и Украины. Средняя загрузка отелей Шарм-эль-Шейха достигает 50-60%, но после окончания праздников, когда уедут египетские семьи, эта цифра снизится примерно вдвое. Последние шесть лет, после "арабской весны" 2011 года, местная туриндустрия сдавала позиции, и только в 2016 году наметилась тенденция к росту. Эксперт подчеркнул, что в регионе сейчас безопасно, а недавние теракты в Александрии и Танте не привели к снижению количества гостей на курортах Южного Синая. "Я уверен, что Египет сейчас – безопасная страна, и уж тем более не единственная, страдающая от терроризма. Теракты происходят везде", — сказал г-н Али. По его словам, недавнее решение правительства о девальвации египетского фунта очень выгодно для иностранных туристов, которым стало дешевле отдыхать в стране. "Средняя стоимость номера в пятизвездочном отеле Шарм-эль-Шейха составляет $50-60, что доступно для туристов с любым уровнем дохода", — добавил эксперт. Как напоминает информагентство, в начале марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Египет заявила, что план по обеспечению безопасности аэропортов выполнен более чем на 90%, однако остались четыре позиции. Она подчеркнула, что после произошедшей авиакатастрофы над Синаем Россия не может даже в мелочах не учитывать необходимость самой строгой безопасности полетов пассажиров. Также в прошлом месяце стало известно, что Россия и Египет согласовали проект протокола по авиабезопасности. Согласно документу, контролировать авиабезопасность в международных аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы из России, будут "специалисты российского юридического лица", уполномоченные Росавиацией. Для этого ведомство объявило отбор среди сотрудников профильных организаций. При этом авиакомпании — как российские, так и египетские — смогут выполнять полеты между странами только при наличии соглашений с упомянутым юрлицом об оказании услуг по контролю авиабезопасности, следует из протокола. Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», разделяет мнение г-на Хишама Али о том, что российские туристы не вернутся в Шарм-эль-Шейх ранее 2018 года. «Предпосылок для открытия Египта в ближайшие полгода точно нет. Даже с точки зрения защиты национального туризма, власти страны не будут форсировать открытие направления, поскольку это будет еще большим ударом для внутреннего туризма, чем открытие Турции», - уверен наш эксперт. В свою очередь, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», назвал слова г-на Хишама Али «спекуляцией». По словам эксперта, «Египет могут открыть завтра, а могут и через 20 лет, нет никакого смысла гадать. Одно могу сказать точно, как только Египет откроют, самолеты даже летом будут грузиться хорошо, из Москвы с легкостью загрузятся до 20-30 бортов в неделю, из Ростова-на-Дону – два борта в неделю». /TOURBUS.RU

Теги: Египет, Красное море, Каир, Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Запрет на полеты Назад к списку новостей

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