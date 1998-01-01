Американские тропики принимают наших дайверов без виз и надеются на прямые рейсы в Россию

В Москве состоялась презентация трех «туристических» Северных Марианских островов

Управление по туризму Северных Марианских островов представило в Москве отдых на островах Сайпан, Тиниан и Рота, расположенных в Микронезии.

«Россия – очень важный рынок для нас. Семьи, группы, молодежь – все, кто ищет рай на земле, найдут его на наших островах. Ежегодно мы принимаем до полумиллиона иностранных гостей», – заявил, открывая встречу с журналистами, управляющий директор офиса по туризму Северных Марианских островов Кристофер Консепшен.

По его словам, Россия наряду с Японией, Кореей, Китаем и Тайванем входит в число стран, где продвижением туризма в интересах этого островного государства занимается компания AVIAREPS.

Туристическая инфраструктура развита на трех островах – это Сайпан, Тиниан и Рота. Остальные острова необитаемы, представляют собой природные заповедники и недоступны для экскурсий.

С одной стороны острова омывает Филиппинское море, здесь удобный пологий спуск в воду. С другой стороны несет свои воды Тихий океан. Восточная часть островов – начало спуска в легендарную Марианскую впадину, самое глубокое место в мире.

К преимуществам отдыха на этом направлении относятся комфортный климат, безопасность, большой выбор активных видов отдыха и экскурсий, отличные возможности для проведения свадьбы и медового месяца.Направление всесезонное. Сайпан занесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самой стабильной в мире температуры: здесь всегда 27 градусов тепла.

«Благодаря ветрам здесь нет такой влажности, как у соседнего направления – Юго-Восточной Азии. Сезон дождей выражен неярко, осадки выпадают в основном ночью.На островах не зарегистрировано ни одного вида опасных для человека представителей флоры и фауны на земле, в воде и воздухе», – рассказала Светлана Василевская, руководитель представительства Управления по туризму Северных Марианских островов во Владивостоке.

Пляжный отдых дополняет знакомство с культурой и бытом народа чаморро –тематические экскурсии, мастер-классы, посещение фестивалей. Ряд достопримечательностей, в том числе подводных, связан со Второй Мировой войной.

Растет популярность Марианских островов средилюбителей погружений. Здесь более 40 дайв-спотов, работают сертифицированные американские дайв-центры. Прозрачность воды – 50 метров.

На Сайпане 31 марта 2017 года в режиме soft opening открылся Imperial Pacific Resort 6*на 365 номеров. На территории курортаоткрытоказино.В ближайшие три года (2018-2020 гг.) будет создана интегрированная курортная зона, в которую войдут 20 отелей категории 5* и 300 вилл, в сумме более 10 000 новых номеров. На ее территории будут находиться 11 казино, театр на 1200 мест, самый большой в мире водный парк при отеле, шопинг-улица длиной один км.

Будут обустроены зоны для свадебных церемоний, построят медицинский центр мирового уровня спа-салоны, бассейны, детские центры и другие элементы инфраструктуры.

Содружество Северных Марианских Островов – свободно присоединившаяся к США территория. Россияне могут находиться здесь без визы до 45 суток, паспорт должен быть действителен на день выезда.

Развитие направления сдерживает отсутствие беспересадочных перелетов из России.В настоящее времятуристы, в первую очередь жители Дальнего Востока, добираются на Сайпан рейсами «Аэрофлот», S7 и Asiana Airlines с пересадкой в Сеуле.

Представители Управления по туризму Северных Марианских островов ведут переговоры с рядом авиакомпаний о запуске прямых рейсов из России на Сайпан.

«В случае успеха, – сказалРоберт Оболгогиани, глава представительства AVIAREPS в России, – поток туристов значительно вырастет, в том числе за счет жителей европейской части нашей страны».

/TOURBUS.RU