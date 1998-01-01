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24 апреля
Выяснилось, где с туристами чаще всего случаются неприятности в дни майских праздников
Аналитическая служба компании «УРАЛСИБ Страхование» предоставила нашему порталу анализ страховых случаев в период «майских каникул» за последние три года
Аналитики компании «УРАЛСИБ Страхование» предоставили нашему порталу рейтинг стран, в которых с клиентами компании чаще всего происходили неприятные события в период майских каникул за последние три года. Выяснилось, что более половины всех зафиксированных в эти периоды страховых событий пришлись на пять стран.
Лидером по количеству страховых событий за майские праздники 2014-2016 годов стала Болгария (примерно 16% от общего числа обращений). Чаще всего туристы обращались в страховую компанию в связи с обострениями хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность, астма, гипертония и т.д.
На втором месте оказалась Испания: порядка 13% от страховых событий были заявлены отдыхающими в этой стране. Основной причиной обращений стали простудные заболевания, вызванные системами кондиционирования, а также отравления из-за непривычной или некачественной пищи.
Тройку опасных стран для туристов замкнул Таиланд. Около 11% страховых событий произошли именно в этой стране. Чаще всего клиенты, отдыхающие в Азии, обращались с ушибами, вывихами и растяжениями, полученными в результате езды на скутерах.
«За последние несколько лет, мы отмечаем рост страховых событий, связанных с отравлениями и различными травмами, прежде всего ушибами и вывихами, - отмечает Татьяна Игнатова, руководитель направления медицинского страхования «УРАЛСИБ Страхование».
- Мы советуем всем отдыхающим внимательнее относиться к питанию во время отпуска, избегать неизвестных продуктов, особенно если речь идет об уличной торговле, а также быть ответственным и не использовать скутеры и другие транспортные средства в случае отсутствия водительских прав».
ТОП-10 стран по количеству страховых обращений в период майских праздников
/TOURBUS.RU
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