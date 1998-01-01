Новости Российские туристы возвращаются в Абу-Даби Новые предложения Управления по туризму и культуре Абу-Даби и компании Etihad Airways, ориентированные на российский рынок, были представлены в ходе прошедшей в Москве пресс-встречи

Пресс-завтрак, посвященный особенностям отдыха в эмирате Абу-Даби и новым предложениям национального перевозчика Etihad Airways, прошел в этом месяце в Москве. Во встрече с журналистами приняли участие Эдуард Григорьев, директор офиса Управления по туризму и культуре Абу-Даби в России и СНГ, Максим Шандаров, специалист по туризму и MICE Управления по туризму и культуре Абу-Даби, и Наталья Горюнова, глава представительства Etihad Airways в России, Белоруссии и Казахстане. В ходе мероприятия журналистам рассказали о том, какие преимущества открываются перед путешественниками в связи с упрощением визового режима между ОАЭ и Россией, что нового предлагает Абу-Даби российским гостям и как с удобством спланировать транзитную остановку в самом крупном эмирате страны. Как отмечалось в ходе встречи, введение в начале этого года упрощенного визового режима для граждан России, путешествующих в ОАЭ, сыграло немаловажную роль для заметного увеличения турпотока в Абу-Даби. Согласно статистическим данным Управления по туризму и культуре Абу-Даби, только за февраль 2017 года эмират посетило на 53% больше туристов из России, чем за тот же месяц прошлого года. Важно отметить, что эта цифра также на 9% превышает февральские показатели 2015 года, которые до недавнего времени были лучшими по данному месяцу за все время продвижения эмирата на российском рынке. Самые масштабные изменения произошли в количестве ночей, проведенных в Абу-Даби гостями из России: по сравнению с февралем 2016 года их число увеличилось на 83%, также на 7% побив рекорд февраля 2013 года. В целом за первые два месяца 2017 года Абу-Даби посетило на 33% больше российских туристов, чем за аналогичный период 2016 года. Такой же процент роста отмечается и по числу ночей. Россияне остаются лидерами по продолжительности отдыха, который в среднем сводится к пяти с половиной ночам. Такие показатели во многом связаны с облегчением визового режима между Россией и ОАЭ, согласно которому граждане России могут получить бесплатную визу по прибытии в любом из аэропортов Эмиратов. Как также отмечалось в ходе встречи, километры великолепных пляжей с белоснежным песком, тематические парки Yas Waterworld и Ferrari World, сафари-туры, всевозможные музеи и выставочные центры, например, Манарат Аль-Саадият или местный Лувр, готовящийся к открытию в скором времени. Кроме того, путешественники могут насладиться непревзойденной местной и международной кухней, современными гольф-полями, а также впечатляющей по своим масштабам гонкой Гран-при «Формулы-1» на приз Etihad Airways. Город предлагает большой выбор современных молов для любителей шопинга, среди которых Yas Mall, Abu Dhabi Mall, Marina Mall, The Galleria и многие другие. Среди туристических новинок, которые появятся в эмирате в ближайшее время, особое внимание было уделено открытию в будущем году в Абу-Даби тематического парка Warner Bros (на рисунке). Расположенный на острове Яс, одном из ведущих мировых развлекательных, туристических и бизнес-направлений, проект будет включать в себя тематический парк развлечений и единственный фирменный отель Warner Bros. Парк Warner Bros. World Abu Dhabi соединит в себе сюжеты и персонажей из беспрецедентного портфолио студии Warner Bros., таких как героев комиксов – Бэтмена, Супермена, Чудо-Женщину вместе с героями мультфильмов - Багзом Банни, Скуби-Ду и Томом и Джерри. Независимо от возраста всем гостям будет интересно побывать в Готэм Сити и Метрополисе, а также в шоу Луни Тюнз (Looney Tunes), Ханна-Барбера и других мультяшных местах прямо под крышей парка. Парк будет расположен рядом с первым в мире крытым тематическим парком Ferrari World Abu Dhabi и популярным аквапарком Yas Waterworld, оформленным с отсылкой к эмиратским традициям и культуре. Открытие Warner Bros. World Abu Dhabi поможет острову увеличить показатель посещаемости с 25 миллионов человек в 2015-м году до 30 миллионов в 2018-м, усиливая позиции острова Яс как направления, максимально подходящего для совмещения отдыха и развлечений. Как отметила, в свою очередь, Наталья Горюнова, для транзитных пассажиров Etihad Airways подготовила специальную программу, в рамках которой можно сделать удобную остановку в Абу-Даби. В новый пакет входят несколько опций по размещению в отелях города, а также несколько развлекательных предложений. Так, при бронировании минимум одной ночи в одном из 65 отелей-партнеров авиакомпании путешественники получат дополнительную ночь в подарок. Пассажиры бизнес- и первого класса смогут остановиться в городе на одну и две ночи соответственно абсолютно бесплатно, а гости Резиденции Etihad Airways – провести две ночи в роскошном отеле Emirates Palace. А во время короткой транзитной остановки, которая длится от шести до двенадцати часов, пассажирам Etihad Airways теперь доступны игра в гольф на поле Yas Links или отдых в знаменитом бассейне гольф-клуба с великолепным панорамным видом. /TOURBUS.RU

Теги: ОАЭ, Абу-Даби, Etihad Airways, Yas Waterworld, Ferrari World, Выездной туризм, Семейный отдых Назад к списку новостей

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