Новости Вопрос о «закрытии» рек и каналов Петербурга на время игр на Кубок конфедераций еще не решен По мнению экспертов, подобное решение может привести к катастрофическим последствиям для турбизнеса города в разгар летнего сезона

Вопреки появившимся в прессе сообщениям о полном «закрытии» рек и каналов в городах, проводящих соревнования Кубка конфедераций FIFA-2017, глава «Агентства внешнего транспорта» Петербурга Александра Бахмутская, выступая 20 апреля перед журналистами, заявила, что «окончательное решение по этому вопросу будет принято только после 1 мая», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Она пояснила: документ Министерства транспорта РФ, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, неправильно поняли. Во-первых, речь не идет о внутренних для Петербурга реках и каналах. «Фонтанка, Мойка, а также другие реки и каналы Северной столицы будут доступны для судоходства, поскольку в проекте Минтранса говорится о крупных водных магистралях (Нева и т. д.)». Во-вторых, проект как раз и был заранее опубликован для того, чтобы обсудить его с общественностью. И, комментируя слухи о полном «закрытии» водного туризма на время с 1 июня по 4 июля, представитель Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко уже заявил, что «никаких категорических запретов приниматься не будет». Александра Бахмутская подчеркнула, что «сейчас город вырабатывает свою позицию по этому поводу». Однако мнения заинтересованных сторон уже известны. Так, председатель Комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев заявил: если в указанное время водных перевозчиков туристов «тормознут», это будет означать нанесение городу «огромных денежных и репутационных потерь». А в Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга (АВПС), объединяющей до 85% перевозчиков, уверены: если запрет будет реализован в полной мере, сезон для большинства компаний окажется экономически провальным. «На июнь, когда в городе проводят массу крупных событий, а также такие мероприятия, как выпускные вечера, приходится до 30% годового заработка, - констатируют профессионалы. – Если работать запретят, многие компании не смогут продолжать деятельность». Самые приблизительные оценки показывают, что из-за недополученных в июне денег рынок могут покинуть до 50% перевозчиков. «Сезон короткий, и если не заработать в июне, потом не на что будет содержать флот и людей», – комментируют в среде перевозчиков. При этом профессионалы уверены: даже если в окончательном приказе Минтранса речь пойдет только о запрете плавания и стоянки маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов в акватории Большого (торгового) и Пассажирского («Морской фасад») портов Петербурга, а также на участках федеральных внутренних водных путей (Нева) в границах города, выполнение значительной части перевозок и экскурсий по воде окажется под вопросом. Потому как именно по Неве отправляются суда на подводных крыльях в Петергоф, а самые популярные среди туристов ночные экскурсии на развод мостов без выхода в Неву также не обходятся. И если их на целый месяц «запретят», это больно ударит не только по экономике водного туризма, но и по туристическому имиджу Петербурга. «Представить себе туриста, который не хочет увидеть Северную столицу с воды, практически невозможно», – уверен Андрей Мушкарев. В свою очередь, Александра Бахмутская, курирующая водную отрасль, даже не смогла предположить, какие показатели она продемонстрирует по итогам года. «Все зависит от окончательного решения: если запрет введут, многим перевозчикам придется перекраивать маршруты, а количество пассажиров даже оценить сложно», - констатировала она. /TOURBUS.RU

Теги: Санкт-Петербург, FIFA-2017, Речной туризм, Летний отдых, Внутренний туризм, Въездной туризм Назад к списку новостей

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