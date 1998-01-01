Новости Первомай в Европе: как идут продажи? Наши эксперты подводят итоги продаж туров в европейские страны на период предстоящих майских праздников

Большинство опрошенных нами туроператоров оказались довольны продажами туров в Европу на период предстоящих майских праздников. Основной причиной этого, по их словам, стал заметной снизившийся курс евро по отношению к рублю. «Спрос на европейские направления на майские праздники в этом году у наших туристов превышает прошлогодние показатели на 30-40%. Считаем, что немаловажную роль здесь сыграло снижение курса евро по отношению к российской валюте. Цены на туры в европейские страны на весенний сезон 2017 в рублях стали ниже прошлогодних в среднем на 10-20%», - заявила нам Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group. - В числе самых популярных европейских стран у туристов нашей компании на первые майские праздничные даты этого года – Венгрия, Италия, Чехия, Франция, Великобритания и Австрия. При этом спрос на Великобританию, по нашим данным, превысил прошлогодние показатели на 60-80%, на Францию – на 80-100%». Эксперт также рассказала, что «значительно выросла и глубина продаж туров на майские даты. В прошлом году она была минимальная и составляла в среднем 1-1,5 месяца, а в этом году туры в европейские страны бронировались в среднем за 4-5 месяцев до даты поездки. На майские праздники в этом году у наших туристов популярны групповые и индивидуальные туры в Великобританию продолжительностью от 4-7 дней, Туры во Францию на первые майские числа включая комбинированные туры «Париж-Диснейленд», туры по французским провинциям «Нормандия-Бретань-Луара», отдых на Лазурном берегу, туры в Прованс, а также различные оздоровительные программы на курортах Сен-Мало, Биарицц и Эвиан. Среди других востребованных программ в Европе – экскурсионные туры в Чехию, групповые экскурсионные туры в Италию, а также групповые экскурсионные туры в Будапешт». «На майские праздники нас радуют темпы бронирования по Греции, хотя мы и небольшой спад после майских праздников. Но вполне возможно, что на это раз его и не будет, потому что на этот традиционно низкий период отельеры предлагают хорошие цены и это заметно подстегивает спрос», - говорит Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour. «Бронирование туров на майские праздники идет у нас достаточно активно. Популярными среди европейских стран являются Кипр, Греция, Испания, Португалия. Хорошо продаются и экскурсионные туры по Италии», - рассказали нам в пресс-службе туроператора Anex Tour. В то же время, как отмечает замгендиректора компании «Джет Тревел» Максим Приставко, «майские продажи в нашей компании не так показательны, поскольку наша полетная программа стартует только в начале лета. Конечно, продажи идут, но довольно слабо - мы предлагаем в это период в основном экскурсионные туры в Европу, а они не испытывают пик спроса на майские даты уже как минимум 12 лет. Вообще майские праздники стали в этом году очень слабым поводом для поездки в Европу. Единственное, что хорошо идут продажи на начало мая в Кельн, где в это время ежегодно проходит чемпионата мира по хоккею. Все остальные направления продаются не так активно». Егор Емельянцев, ведущий менеджер европейского отдела туроператора «Русский Экспресс», также говорит о том, что спрос на майские праздники пока минимален: «У нас на майские праздники есть блоки мест билеты в Будапешт и Вену, но пока мы не видим активного спроса. Но интересен другой момент. Уже третью неделю подряд мы наблюдаем очень активный спрос на туры с заездами на вторую половину апреля, и мы не можем объяснить этого феномена. Возможно, туристы улетают в конце апреля в отпуск, а сами майские праздники проведут дома, ведь и цены на конец апреля гораздо привлекательнее, нежели на майские праздничные даты». Наконец, Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоисовика Momondo в России, характеризуя спрос на майский отдых среди туристов-индивидуалов, отметила: «По нашим данным, спрос на путешествия за границу вырос в этом сезоне на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А интерес к поездкам внутри страны, напротив, значительно снизился – на 18%. Соотношение запросов также не в пользу России: только 32% россиян планируют путешествие по просторам Родины, а 68% отправятся за границу. В этом году большую часть рейтинга самых востребованных стран заняли направления в Европе: в Топ-10 вошли сразу семь европейских городов. Их популярность начала расти еще в начале этого года, что связано, прежде всего, с укреплением курса рубля относительно доллара и евро. Первая тройка популярных стран для отдыха в начале мая у нас не изменилась с прошлого года: во главе рейтинга остались Россия, Италия и Испания. При этом если Россия потеряла в популярности, то интерес к Италии и Испании возрос: на 31% и 5% соответственно. Чехия в этом году оказалась на четвертой строчке рейтинга, прибавив с прошлого года 42%. Германия, хоть и стала популярнее на 14%, оказалась на шестом месте. Закрывают Топ-10 стран Франция (+26%), Греция (+37%) и Нидерланды (+54%) – на восьмой, девятой и десятой строчках соответственно. В Топ-10 городов также прибавилось европейских направлений. Прага (+37%), поднявшаяся на одну строчку, занимает теперь четвертое место в списке. Кроме того, заметно прибавили такие города, как Рим (+28%), Париж (+35%) и Амстердам (+54%). /TOURBUS.RU

Теги: Майские праздники, Западная Европа, Франция, Италия, Испания, Выездной туризм, Семейный отдых Назад к списку новостей

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