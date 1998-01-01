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В новый состав наблюдательного совета «Турпомощи» вошли 14 туроператоров/ Ростуризм рекомендует туристам соблюдать меры предосторожности в Таиланде/ Иностранная туристка пострадала в результате стрельбы на Елисейских Полях

В новый состав наблюдательного совета объединения «Турпомощь» вошли 14 туроператоров

Новый состав совета был утвержден вчера на общем отчетно-выборном собрании объединения, на котором были озвучены и свежие цифры по величине фондов «Турпомощи», - сообщает АТОР.

В состав нового наблюдательного совета «Турпомощи» вошли туроператоры Coral Travel, «НТК Интурист», Pegas Touristik, Anex Tour, «МИТС Люкс», «Випсервис», TT-Travel, «Питер-Тур», «Звезды Путешествий», «Дальневосточный Феникс», «Интурист Самара», «Глобус-Тур», «Гавань-Турцентр», «РоссТур». Из наблюдательного совета в этом году выбыла компания Tez Tour и ряд других организаций.

Помимо них, в наблюдательный совет «Турпомощи» вошли шесть независимых членов. Ими стали представители Ростуризма, Росавиации, МИД, Сбербанка, РЖД и РСТ. Всего, вместе с переизбранным на следующие два года директором объединения – г-ом Осауленко, в новом наблюдательном совете «Турпомощи» насчитывается 21 человек.

Согласно информации директора объединения, в настоящий момент на счетах резервного фонда 365,1 млн рублей, совокупный объем фондов персональной ответственности туроператоров достиг 253,7 млн рублей, в фонде текущих расходов «Турпомощи» - 25,7 млн рублей.

Опасные районы на юге Таиланда закрыты для туристов

По сообщениям тайских СМИ, в провинциях Наративат, Паттани и Сонгкла произошли 13 взрывов, атаки были направлены на полицию, военные части и гражданских лиц. Семь гранат были брошены в пропускные пункты, дома и магазины в городе Наративат. По предварительным данным, два человека, подозреваемых в организации терактов, погибли при попытке бросить бомбу, еще трое пострадали. Ростуризм рекомендовал отдыхающим в стране россиянам соблюдать меры предосторожности.

Инциденты на юге Таиланда произошли в районах, закрытых для посещения туристов, уточняет Ростуризм на своем сайте.

"В посольстве России в Таиланде уточнили, что инциденты произошли в районах, где уже много лет действуют сепаратисты и сохраняется режим чрезвычайного положения. Они закрыты для посещения организованными группами туристов", — говорится в сообщении.

"Инциденты произошли на значительном расстоянии от туристических зон. Непосредственной угрозы для российских граждан, отдыхающих в туристических зонах Таиланда, нет", — сообщили в Ростуризме.

В трех южных провинциях Таиланда, большинство населения которого исповедует буддизм, действуют исламские боевики-сепаратисты, ведущие борьбу за отделение от страны. С 2004 года, когда началось противостояние, погибли более 6,5 тыс. человек, с начала 2017 года – 30.

Туристка пострадала в результате атаки на Елисейских Полях в Париже

Молодая иностранная туристка получила легкое ранение в результате перестрелки на Елисейских Полях в центре Парижа, сообщает в пятницу BFM TV.

У туристки небольшая травма ноги, ее жизни и здоровью ничто не угрожает, пояснил источник в полиции. Гражданкой какого государства она является, не уточняется.

В результате атаки во французской столице накануне вечером, ответственность за которую взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ, погиб один полицейский, еще два получили ранения. Нападавший был застрелен на месте преступления.

В прессе появлялась информация о том, что у террориста был сообщник, однако МВД Франции это не подтверждает.

/TOURBUS.RU



