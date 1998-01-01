Новости Спрос на Турцию, упавший после «предупреждения» Росавиации, начал восстанавливаться Эксперты комментируют состояние продаж путевок в Турцию через 10 дней после информации о возможном запрете чартерных программ

Ситуация вокруг будущего чартерных рейсов в Турцию не изменилась, сообщил вчера журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов. "Статус не изменился, Росавиация направила телеграмму, текст её вы видели в средствах массовой информации", — сказал г-н Соколов, добавив что «другой информации в настоящее время нет». Напомним, что 10 апреля Росавиация оповестила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. По данным источника, ведомство указывает на "сложную внутриполитическую ситуацию" в Турции. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ. "Мы надеемся, что в ближайшее время психологический фон, созданный публикациями о сообщении Росавиации, пройдет, и туристы поймут, что ничего страшного не происходит. Уже сейчас мы видим пусть медленное, но восстановление спроса: если сразу после появления новостей спрос снизился на 40%, то сейчас бронирований меньше на 25-30%", — заявил между тем генеральный директор туроператора НТК "Интурист" Виктор Тополкараев, которого цитирует «Интерфакс». Он отметил, что компания ждет восстановления спроса на Турцию к последним числам апреля. «Бронирования Турции начинают возобновляться после падения, спровоцированного сообщениями о возможной отмене чартеров. По данным «TUI Россия», если на прошлой неделе интерес россиян к отдыху в этой стране упал в два раза, то 18-19 апреля был отмечен рост в 10%. Полностью объемы бронирований Турции должны восстановиться в течение 10 дней», - сообщил, в свою очередь, генеральный директор «TUI Роccия» Тарас Демура, которого цитирует АТОР. По его словам, до сообщений о возможной отмене чартеров потенциальный турпоток в Турцию из России в этом году оценивался в 3,5-4 млн человек. На прошлой неделе количество бронирований сократилось сразу же после предупреждения Росавиации в два раза. Эксперт добавил, что в TUI на данный момент продано примерно 30% от общего объема запланированного турпотока, который, если ситуации не изменится, должен составить примерно 200 тысяч человек. Первые заезды состоятся 27 апреля. Ожидать демпинга от российских туроператоров не стоит, подчеркнул г-н Демура. На рынке ощущается дефицит перевозки, так как авиакомпании из-за опасений, что разрешения на чартеры не будет, поставили минимальное количество бортов. В свою очередь, Владимир Васильев, директор компании «Северная Столица», в беседе с нами отметил: «Что касается Турции, то я бы не сказал, что реализация туров в эту страну как-то серьезно «просела». Скорее, в том числе и по причине активных продаж ранее, клиенты взяли паузу: те, кто очень хотел купить туры, уже это сделали. А другие, в том числе и из-за слухов о новом «закрытии» страны, не торопятся принимать решение, поскольку она безвизовая и купить туда путевку – не проблема. Однако какого-то явного «провала» нет – это обычная практика, когда за всплеском интереса клиентов следует некоторое затишье». Наконец, Оксана Стременная, ведущий менеджер компании «Оранж», заявила нам, что "надо учитывать, что туры в Турцию на майские праздники практически полностью реализованы, а вторая половина мая никогда не характеризовалась большим интересом со стороны клиентов. Поэтому снижение спроса вряд ли вызвано исключительно возможностью отмены чартеров – это следствие целого ряда причин. Вместе с тем нельзя исключать и того, что, наученные горьким опытом, люди действительно опасаются приобретать туры в Турцию, оттягивая решение до последнего. Но вряд ли пауза будет длительной, так как ценовая политика турецких отелей в этом году направлена на возвращение российского клиента". /TOURBUS.RU

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