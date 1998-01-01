Новости Workshop «Турбизнес»: позади – 36 городов, впереди – Закавказье! На этой неделе весеннее роуд-шоу «Турбизнес» принимали столицы России и Беларуси, а также главные города Северо-Запада нашей страны – Петербург, Мурманск и Архангельск

Подходит к концу очень насыщенная серия традиционных весенних workshop «Турбизнес». Напомним, что в этом году весеннее роуд-шоу «Турбизнес» стало рекордным по географии - в марте и апреле встречи профессионалов туризма прошли в 35 городах России (Центр, Северо-Запад и Юг России, Поволжье, Урал, Западная Сибирь), а также в столице Беларуси. Впереди – последняя неделя работы - роуд-шоу встречают гостеприимные столицы Азербайджана, Грузии и Армении. На этой неделе – с 17 по 21 апреля участники workshop «Турбизнес» встречались с представителями туриндустрии сразу двух российских столиц, а также столицы братской Беларуси. А кроме того, профессиональное роуд-шоу принимали и в крупных северных городах – Архангельске и Мурманске. В общей сложности деловые мероприятия в каждом из этих городов посещали от 120 до 400 профессионалов региональной туриндустрии. В рамках роуд-шоу прошли почти четыре десятка мастер-классов, а наибольший интерес у профессионалов традиционно вызвали презентации туристических возможностей от офиса по туризму Доминиканы, а также программы лечения и оздоровления в санаториях России от компании «Профкурорт», рассказ о реабилитации и отдыхе на курортах Терме-Крка в Словении, новинки сети отелей Adrian Hoteles на Тенерифе и многое другое. Как отметил один из участников прошедшего в городе на Неве workshop, руководитель департамента продаж «Мультитур» Валентин Шубин, «такие встречи полезны хотя бы тем, что позволяют в режиме «живого» диалога понять, какие вопросы больше всего интересуют представителей розницы. Конечно, интерес к ним отличается в зависимости от города проведения: в крупных мегаполисах, где агенты более «избалованы» возможностью присутствовать на разных мероприятиях, он несколько меньше. А в меньших по размеру, наоборот, он выше. Однако уверен, что проведение таких встреч необходимо – ничего лучше личного общения ведь еще не придумали». В свою очередь, посетивший workshop руководитель компании «Северная Столица» Владимир Васильев отметил: «Главное преимущество формата workshop «Турбизнес» – непосредственный контакт с интересующим тебя партнером. Да, конечно, с ним можно пообщаться и по телефону, и другими способами, но «живьем» - все равно лучше. А если в рамках одного и того же мероприятия это удается сделать сразу с несколькими представителями курортов, отелей или компаний – это вообще здорово. Вместе с тем, на мой взгляд, стоит в будущем «разводить» семинарские мероприятия с собственно рабочими встречами». Напомним, что на следующей неделе последний этап весеннего роуд-шоу «Турбизнес» принимают три столицы закавказских республик: 26-28 апреля Баку - Тбилиси - Ереван 26 апреля Баку, Qafqaz Baku City Hotel, проспект Тбилиси, д. 34 27 апреля Тбилиси, Coste Hotel 4*, улица Костава, 45А 28 апреля Ереван, отель Marriott Armenia Hotel Yerevan, ул. Амиряна, 1 Среди мастер-классов, которые пройдут в этих городах: Мальтийское управление по туризму: Сказочная Мальта Japan Travel Concierge: Тонкости продаж туров в Японию «Виа Марис»: Коллекция морских и речных круизов Focus Asia: Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма: мировое наследие ЮНЕСКО и пляжный отдых «Солеанс Тревел»: Круизы A-ROSA по рекам Европы И МНОГОЕ ДРУГОЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ! Регистрация для участия в workshop «Турбизнес»

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка