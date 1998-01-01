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Круизы по Амуру, рыбалка на тайменя, нанайские фанзы и горнолыжные склоны

В столице прошла презентация богатого туристического потенциала Хабаровского края

В Торгово-промышленной палате РФ прошла презентация экономического потенциала Хабаровского края. Весьма заметную часть этого потенциала составляют туристические ресурсы, которые представил заместитель министра культуры, начальник управления по туризму региона Виталий Селюков.

Хабаровский край (787,6 тыс. кв. км - 4, 5% территории страны) — четвёртый по размерам территории регион России — находится в солидном отдалении от Москвы: 8 часов полёта на самолёте, шесть дней пути по железной дороге, две недели пути на автомобиле.

Тем не менее, судя по представленной региональным Управлением по туризму статистике, на туристической карте край занимает весьма заметное место, занимая в рейтинге привлекательности регионов России 28-е место. Популярности края способствует его транспортная доступность — краевой центр, стоящий на реке Амур, находится на Транссибирской железной дороге, в крае имеется 12 аэропортов и пять речных и морских портов.

Основные виды туризма, развитые и развивающиеся в крае, — это речные круизы по одной из самых длинных в мире (4444 км) реке Амуру продолжительностью от нескольких часов до 10 дней, этнотуры, посвящённые истории и быту коренных народов Приамурья (нанайцы, орочи, эвены, эвенки, нивхи, удэге и др.), научно-познавательные и приключенческие туры с охотой, сплавом по рекам и рыбалкой — в Амуре обитает более 140 видов рыбы.

У иностранных туристов спросом пользуется рыбалка (самая популярная рыба — таймень) на реках, текущих в Северный Ледовитый океан — Учуре с притоками и Мае Алданской.

Всего в крае существует 73 туристических маршрута. «Чисто географически находимся мы в Азии, но абсолютное большинство памятников культурно-исторического наследия по стилистике и по происхождению принадлежат, безусловно, Европе», - отметил г-н Селюков.

На территории находится 863 памятника архитектуры, 368 памятников градостроительства (один из самых известных — носивший при открытии в 1916 году имя цесаревича Алексея железнодорожный мост через Амур протяжённостью более 3 км), 38 национальных культурных центров.

В прошлом году Хабаровский край посетили 520 тыс. туристов из России (+ 113,35% по сравнению с 2015 годом) и 36 тыс. иностранцев (+ 108,2% к 2015 г.).

Хабаровск входит в топ-10 городов России, наиболее популярных у иностранцев. Доход от оказанных гостиницами и другими КСР услуг достиг 2,7 млрд руб. В настоящее время в крае имеется 232 коллективных средства размещения — 30% из них имеют сертифицированные категории от 3 до 5*.

Но Хабаровский край — это не только его столица. В регионе создаётся туристско-рекреационный кластер «Комсомольский», формирующийся вокруг Комсомольска-на-Амуре. Кластер, по расчётам его создателей, добавит Хабаровскому краю до 160 тыс. туристов в год.

Создание кластера рассчитано на 2016 — 2020 годы, общая сумма инвестиций - около 5 млрд руб., из них 3,75 млрд - внебюджетные средства.

В состав кластера должны войти 17 объектов разного профиля. Самые значительные — гостинично-этнографический комплекс «Село Пермское» с нанайскими фанзами и центром производства изделий нанайского быта, выставочно-развлекательный комплекс «ProСамолёт» - экспозиция авиационной техники, выпускавшейся ранее и в настоящее время на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре — с экскурсионной площадкой с лифтом и выходом в цех окончательной сборки самолётов на филиале АО «Гражданские самолёты Сухого», музейно-развлекательный комплекс «Легенды-на-Амуре», центр отдыха и развлечений «Силинский парк» (рассчитан на 200 тыс. посетителей в год) с экокомплексом «Силин лес», горнолыжный комплекс «Холдоми» на 200 мест, многофункциональный туристский комплекс на базе речного вокзала и др.

/TOURBUS.RU