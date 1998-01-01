Новости Число круизных туристов, посещающих Петербург, вырастет в этом году почти на 20% Эксперты комментируют проблемы развития круизного туризма в Северной столице в новом сезоне

В этом году количество пассажиров, прибывших в наш порт, по сравнению с прошлым годом, вырастет на 19% и превысит 542 тыс. человек, - заявил на встрече с журналистами коммерческий директор Пассажирского порта Петербурга «Морской фасад» Алексей Панфилов. – По предварительным данным, в 2018-м рост объемов продолжится и составит, по меньшей мере, 10%». Согласно цифрам «Морского фасада», благодаря возможности приема все более крупных лайнеров, при мало изменяющемся числе судозаходов наблюдается уверенный рост количества их пассажиров. Так, если в самом удачном прежде 2013 году судозаходов было 255, а круизеров, прибывших на них, около 475 тыс., сейчас во время 243 судозаходов «Морской фасад» обслужит 542 тыс. человек. К примеру, в этом сезоне уже 4 мая Петербург примет 333-метровый лайнер MSC Fantasia, который за один раз доставит в город на Неве 4 тыс. туристов. Вместе с тем по общему объему «завезенных» в город в период с 2008 по 2016 гг. по воде гостей лидируют Carnival Corporation&pls (43% гостей) и Royal Carribean International and Celebrity Cruses (16%). Что касается сотрудничества «Морского фасада» с турбизнесом, Алексей Панфилов не без гордости сообщил, что из 200 заключенных к навигации 2017 года договоров около 120 приходятся на туристические компании (из которых 10 новичков). Он заявил, что «для нас все турфирмы имеют одинаковый статус – мы их не делим на какие-то категории». Вместе с тем генеральный директор компании «Арктур Трэвел» Елена Мальченок, а также ряд других руководителей турфирм, уверена, что в Петербурге для «пиратских» компаний, привлекающих туристов исключительно через интернет, созданы особо благоприятные условия. «Туристическое «пиратство» характерно не только для Петербурга – оно существует во всем мире, – говорит она. - В одних портах мира оно не возбраняется, в других – сдерживается. Но если в ближайшем к Риму порту Чивитавеккья порядки строгие и «пиратов» на его территорию не пускают (как и во многих других мировых портах), в нашем пассажирском порту они чувствуют себя как дома. У нас «пиратство» процветает – число подобных компаний исчисляется многими десятками и постоянно растет: такого количества, как в Петербурге, нигде в мире их попросту нет». Несмотря на подобные отраслевые «шероховатости», «Морской фасад» продолжит развиваться: в текущем году в его инфраструктуру будет вложено еще 589 млн рублей. Их направят, в первую очередь, на продолжение работ по созданию пункта пропуска через госграницу, способного принимать накатные грузы (в частности, грузовые автомобили), а также на строительство выносных палов, благодаря которым вырастет способность порта принимать суда еще больших размеров. Однако планам по приему паромов с накатными грузами суждено сбыться только к навигации 2019 года. Как подтвердила глава «Агентства внешнего транспорта» Петербурга Александра Бахмутская, «в ближайшие две навигации паромы будут принимать на Морском вокзале, поскольку реконструкцию пункта пропуска на «Морском фасаде» запланировано завершить только к концу 2018 года». /TOURBUS.RU

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